Las nuevas películas nórdicas de Haugesund revelan los lanzamientos de películas bálticas, el programa Focus

En un esfuerzo enérgico por reunir las industrias cinematográficas y el talento de los ocho estados nórdicos y bálticos, el Festival Internacional de Cine NoruegoEl evento de la industria de las nuevas películas nórdicas en Haugesund ha revelado el programa de su enfoque báltico y seis proyectos bálticos en desarrollo que se preparan para atraer a socios potenciales en el mercado de coproducción nórdica el 20 de agosto.

Eligido cuidadosamente por el Estonia Film Institute, el Centro Nacional de Cine de Letonia y el Centro de Cine Lituania, The Slate recibe selecciones ricas de cineastas o productores galardonados con claros anzuelos artísticos y comerciales para nórdicos e internacionales, coproductores y financieros.

Estonia will showcase “Beatrice,” a sci-fi romance from Vallo Toomla – whose debut “Pretenders,” penned by “Compartment No. 9”’s Andris Feldmanis and Livia Ulman, premiered at San Sebastian 2016 – and the multi-layered historical “Silverwhite” by Martti Helde, known for the Toronto-selected “In the Crosswind” and Karlovy Variar el ganador «Silencio escandinavo».

De Letonia, «Legato» de Ilze Burkovska Jacobsen es producido por Matīss Kaža, detrás de la sensación de animación ganadora del Oscar «Flow», mientras que «The Sorcerer’s Eye» se ve dirigida por Aik Karapetian, conocido por su entrada de Karlovy Vary «People Out There», The 2014 Horuror «The Man in the Orange Jacket» y Dark Comedy «, compró Samuels», compró Samuels «, compró Travels», compró Samuel «, compró Samule», compró Sameats «, compró Sameats», compró Sam «». Europa central de HBO.

Lithuania, whose emerging talent Vytautas Katkus just brought home a best director award from Karlovy Vary for “The Visitor,” will platform the drama “Flood” from newcomer Jorūnė Greičiūtė, toplining Valentin Novopolskij (“Oleg”, “Two Prosectors”), and the family time-traveller “I’m Going to Change the World” by Inesa Kurkliettė («A Butterdly’s Heart»), producido por živilė Gallego (ganador de Sundance «The Summer of Sangailė»).

Además de las seis fotos bálticas mencionadas mencionadas que serán lanzadas por sus respectivos helmers y productores, el enfoque báltico, que asistirá una delegación de más de 30 profesionales, incluirá una mesa redonda sobre oportunidades de coproducción el 21 de agosto, donde los panelistas discutirán el atractivo de la filmación del Báltico y los nórdicos a través de los estudios de casos y las prácticas.

«Estamos muy entusiasmados con nuestro enfoque en los países bálticos», dijo el Honcho Gyda Velvin Myklebust de New Nordic Films. «Nuestro objetivo es unir las industrias cinematográficas bálticas y nórdicas y contribuir a un descubrimiento mutuo de los increíbles talentos en ambas áreas. Creemos que nuestro enfoque conducirá a una mayor conciencia, coproducciones y colaboración en los años venideros».

«El Focus Báltico no es solo un programa ordinario; es un hito, una afirmación de que el intercambio creativo y la alianza artística entre los Bálticos y los nórdicos se está evolucionando hacia algo más profundo, más estratégico y duradero», agregó Edith Sepp, jefe del Instituto de Cine Estonia.

Jana Mikulevič, jefa de promoción en el Centro de Cine Lituano señaló «La cercanía natural», culturalmente, geográficamente, entre las dos regiones del norte.

Dita Rietuma, jefa del Centro Nacional de Cine de Letonia, dijo que espera que la iniciativa impulse las coproducciones, que «de alguna manera en los últimos 30 años han sido relativamente pocas. Aún así, algunas colaboraciones fuertes han surgido», agregó, citando «mi guerra favorita», Locarno principal de la competencia Premiere «Solomamma» y varios documentales que incluyen «el sur de la hombre», el resultado de un resultado de una mujer exitosa de la competencia. Películas y productor noruego Morten Traavik.

Después de un desglose en los seis proyectos Báltico alineados para el mercado de coproducción nórdica:

«Beatrice» (Estonia)

Dirigida por Vallo Toomla («pretendientes»), producido por la película estelar para Evelin Penttilä («The Exalted», «Maria’s Paradise»). «‘Beatrice’ combina un poderoso viaje emocional, una mujer que tiene una segunda oportunidad de vida y amor, con elementos de ciencia ficción y preguntas existenciales», dijo Penttilä. «Agradece los dilemas que resuenan con todos nosotros, pero los coloca en un mundo de los futuros cercanos donde el cambio climático ha hecho que el clima europeo sea cada vez más inestable. En esta visión del mañana, las calles de Tallin están llenas de refugiados de Italia, España, Grecia, así como Oriente Medio y Norte de África».

Debido a comenzar a filmar en la primavera de 2026, la foto es coproducida por Giovanni Pompili (Kino Produzioni) de Italia, Dagne Vildziunaite de Lituania (solo un momento) y Aleksi Bardy (imaginación oxímoron) de Finlandia. Penttilä dijo que está buscando un coproductor final para completar el financiamiento, además de los socios de ventas y distribución.

Arte conceptual «Beatrice»

Crédito: Elo Moods

«Silverwhite» («Plata blanca», Estonia)

Dirigida por Martti Helte («En el viento cruzado», «Silencio escandinavo»), producido por Elina Litvinova de Three Brothers («Silencio escandinavo» «Estonia»)

En la foto, las épocas se superponen sin problemas, capturando los miedos primarios, los rituales y los lazos incondicionales que permanecen sin cambios durante el tiempo. La línea de tiempo no lineal de la película y la estructura de múltiples protagonistas ofrecen un rico tapiz de narraciones entrelazadas, cada una explorando el tema universal de identidad y resistencia.

«A través de este proyecto, buscamos redescubrir los rastros del impacto del meteorito Kaali en nuestra memoria cultural y ofrecer una interpretación visual del paisaje interno de las personas de esta región», dijo Helte.

Conseño para comenzar a filmar en septiembre, el proyecto está siendo coproducido por las producciones aéreas de Letonia y la compañía de cine interior de Finlandia.

«Inundación,» («Inundación», Lituania)

Dirigida por Jorun Greičiūtė (está bien), producida por Ruta Petronyte y Justin Pocius de Smart Casual, en coproducción con el experimentado productor sueco Peter Krupenin de Hobab («Mi pastel favorito»). Topline the Cast son Valentin Novopolskij (Oleg) y Agnė Sirgėdaitė.

Kotryna y Paulius se mudan a una pequeña isla para construir su primer hogar. Pero la alegría de Kotryna se desvanece cuando el hijo de Paulius de un matrimonio anterior está a punto de llegar y los aldeanos actúan de manera extraña, huyendo de la isla como si escapara de algo invisible.

«El tema de» inundación «, un miedo existencial a lo desconocido, sirve como una alegoría de las crisis ambientales, políticas y humanistas actuales, lo que lo hace relevante y ambicioso. La película es una verdadera coproducción báltica-escandinava, donde la cultura y las ubicaciones escandinavas crean un mundo místico. Une temas contemporáneos como el miedo al compromiso con la creencia humanista fundamental en la fe ”, dijeron Pocius y Petronyte.

«Voy a cambiar el mundo» («Cambio el mundo», Lituania)

Dirigida por Inesa Kurkliettė (un corazón de mariposa), producido por živilė Gallego de Fralita Films («The Summer of Sangail», recuerde parpadear«). Los miembros del reparto incluyen a Jeozas Budraitis, Valentinas Novopolskis e Indrė Patkauskaitė. La vida en la gran ciudad es difícil. Pero mientras Luka, de 11 años, anhela el cambio, se entera de que no proviene de lidiar con tus enemigos, sino al cambiarte.

Gallego, quien colaboró anteriormente en la foto familiar de múltiples premiadas de Kurkliettė «A Butterfly’s Heart», espera que la película genere debates sobre la verdadera amistad y empatía. El rodaje está programado para comenzar en el verano 2026.

«Ligado,» (Letonia)

Dirigido por el primer tiempo Ilze Burkovska Jacobsen, cuyos créditos incluyen la foto animada ganadora de Annecy «Mi guerra favorita». Matīss Kaža, productor y coguionista de la película animada ganadora del Oscar «Flow» y el ganador de Locarno «Drowning Dry», está produciendo para imágenes de trampas.

En esta historia de la mayoría de edad, Sophie, una adolescente letona criada en noruega, se dirige solo a Letonia para encontrarse con el padre que nunca conoció, un viaje que la obliga a confrontar secretos familiares enterrados y las raíces enredadas de su identidad.

Kaža dijo: «Si bien a primera vista puede parecer una historia típica de la mayoría de edad, ‘Legato’ tiene un equilibrio único de ternura y comedia oscura, asumiendo un trauma postsoviético cruzado. La filmación comenzará en 2026.

Ligado

Crédito: Fotos de tramposo

«El ojo del hechicero» («Ojo del mago», Letonia)

Dirigida por Aik Karapetian («People Out», «The Man in the Orange Jacket»), producido por Inese Boka-Grube y Gints Grube para Media MIRSUS, adjunta a la foto noruega de Locarno «Solomamma».

En la aventura familiar, las gemelas Alba y Livia visitan una exhibición de arte temática de espejo con su excéntrico historiador de arte. Allí, Alba descubre que puede dar vida a las pinturas y accidentalmente libera a Janus, un Dios que le da al caos atrapado en un espejo de pintura. Como Janus deforma la realidad, su abuelo cae bajo su hechizo. Las chicas deben viajar por el arte y el mito para salvarlo y el mundo.

«Este proyecto se destaca al convertir el arte clásico en el espacio de la fantasía y el escape», dijo Karapetian. «En el corazón de la historia se encuentra Alba, una chica que se siente fuera de lugar en el mundo real y encuentra escapar dentro de grandes pinturas. Cada obra de arte se convierte en un espacio vital con su propio estado de ánimo y estilo, no rediseñado, pero que el artista lo creó», dijo el Helmer que usará una mezcla de acción en vivo, animación y herramientas digitales para permitir que el espectador pase dentro de las obras de arte reales.

El rodaje está programado para comenzar en junio de 2026