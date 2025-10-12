Las nuevas motos Yamaha ahora están equipadas con un sistema de seguridad digital

Londres, VIVA – Caso robo motor Un número cada vez mayor de fabricantes ha comenzado a buscar formas inteligentes de proteger los vehículos de sus clientes. yamaha se convirtió en uno de los pioneros al presentar nueva tecnología que hacía que sus motos fueran mucho más difíciles de robar.

El fabricante japonés introdujo una característica de seguridad que se dice que es la primera innovación en la industria de las motocicletas. Este sistema vendrá de forma nativa en los modelos YZ250F, YZ450F, WR250F y WR450F vendidos en el Reino Unido sin necesidad de comprar equipos adicionales ni suscribirse a ciertos servicios.

Esta tecnología utiliza el sistema Unidad de control de comunicación (CCU) que Yamaha ha utilizado durante varios años. La CCU es una pequeña caja detrás del lado izquierdo del cuerpo del motor que regula la comunicación entre la ECU y los dispositivos externos, incluidos los teléfonos inteligentes, a través de señales de Wi-Fi.

Al utilizar la aplicación Yamaha Power Tuner, los propietarios de motocicletas pueden conectarse directamente al sistema de su motocicleta. A través de esta aplicación, los usuarios pueden regular el rendimiento de la motocicleta mientras activan la función de bloqueo electrónico (bloqueo ECU) para evitar robos.



Ilustración de la moto Yamaha XMAX más nueva en Europa

Si le roban la moto, el propietario simplemente abre la aplicación y bloquea la ECU con una contraseña creada previamente. Una vez activada esta función, la moto no arrancará aunque el ladrón intente arrancarla manualmente.

Aunque este sistema no impide que se transporte físicamente la motocicleta, la tecnología de bloqueo de la ECU es una gran barrera para los ladrones que quieren arrancar el motor directamente. Incluso si se reemplazan la ECU y la CCU de otra motocicleta, el proceso sigue siendo lento y poco práctico para el perpetrador.

citado VIVA Automotriz Desde Rideapart, domingo 12 de octubre de 2025, esta función también se podrá conectar a varios dispositivos, para que más de un usuario pueda abrir y bloquear la moto fácilmente. Esto es especialmente útil para usuarios que comparten motos, como equipos de carreras o familias.

Curiosamente, aunque esta función se introdujo por primera vez en el Reino Unido, Yamaha planea ampliar su uso a otros mercados. Esto demuestra la seriedad de Yamaha a la hora de mejorar la seguridad y el confort de los motociclistas en todo el mundo.