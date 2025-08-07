Las nuevas incorporaciones de los Lakers nombradas ‘más sobrevaloradas’ desde 2020

Tél Los Angeles Lakers Sabía que tenían que encontrar talento de temporada baja para llenar agujeros en su lista que fueron frecuentes Para cuando perdieron en la primera ronda de los playoffs. Salieron y obtuvieron Deandre Ayton en el centro y Marcus Smart en guardia, dos jugadores quien ha tenía altibajos en sus carreras.

Mientras que Ayton es una primera selección general y Smart es un jugador defensivo del año, Bleacher Report nombró a ambos como algunos de los jugadores más sobrevalorados en la NBA desde 2020. Mientras los Lakers firmaron ambos en un intento de reforzar su lista, específicamente defensivamente, Ayton y Smart podrían verse mejor en el papel que en la cancha.

«(Ayton’s) El compromiso defensivo es propenso a los picos montañosos, pero incluso los valles más rectos. Ídem por Su presencia en el vaso. Sus equipos se han defendido mejor con él en el piso Exactamente una vez desde 2020-21,» Dan Favale escribió en Ayton, antes de mencionar Smart.

«Fuera de lo 155 otros jugadores intentar tantos disparos desde 2020-21, Picardía 50.1 Porcentaje de gol de campo efectivo ocupa el puesto 143 … Smart miró fuera de su profundidad cuando se usaba como un iniciador en la pelota mucho antes de abandonar el Boston Celtics. «

Ayton y Smart firmaron con los Lakers después de aceptar contratar compras con el Portland Trail Blazers y Washington Wizards. Mientras Los Ángeles esperaba jugadores de mayor nombre, obtuvieron estos dos para un combinado de $ 13.2 millones en 2025-26.

Ayton’s Caída constante antes de unirse a los Lakers

Incluso al principio de su carrera, pocas personas vieron a Ayton como El mejor jugador en su clase de draft. Pero Su caída en los últimos años fue algo que no muchos esperaban, especialmente después de su actuación. ración el Phoenix Suns hacer Las Finales de la NBA de 2021.

Pero Desde entonces, cosas no estado excelente. Favale destacado ‘comportamiento problemático detrás de escena,‘ déficit de defensa, falta de capacidad para obtener disparos en el borde o desde la línea de tiros libres, todo en un gran contrato, que lo hace perfecto para esta lista.

«Iztok Franko de la Sustack de baloncesto Diggin Recientemente clasificó a Ayton como el séptimo mejor centro de Occidente, por delante de nombres como Isiah Hartenstein, Dereck Lively II y Walker Kessler,» Favale agregó. «Sin embargo, todavía tenía que tener en cuenta que «‘Taquí está También una verdadera oportunidad de que se caiga del top 10, tal vez incluso el top 15, si él no cambiar las cosas en Los Ángeles.«

Deandre Ayton esta noche; ▫️27 puntos▫️9 rebotes ▫️4 asistencias ▫️3 existencias ▫️13/19 fg Eso es lo que hace🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xqjrwpug8t – Buckets de Toumani 🌹 (@toumanibuckets) 5 de febrero de 2024

Antes de firmar el contrato de dos años de $ 16 millones con los Lakers este verano, Ayton había un cuatro años $ 132 millones Contrata con los Suns que firmó en 2022.

Las estadísticas de conteo están ahí: Ayton ha promediado al menos 16 puntos y diez rebotes por juego durante toda su carrera, uno de los siete jugadores en la liga para hacerlo. Pero es la forma en que llega allí, y el espacio que ocupa en la cancha, que lo lleva a aterrizar en el ‘Los jugadores más sobrevalorados desde 2020 ‘ lista.

Smart pasó de dpoy a apenas permaneciendo en la cancha

Picardía tenía un camino similar a Ayton, pero uno con picos más altos y valles inferiores. Fue un favorito de los fanáticos en su tiempo con los Celtics, jugando en el verde y el blanco durante los primeros nueve años de su carrera.

En 2022, se convirtió en el primer guardia en ganar el jugador defensivo del año Desde que Gary Payton lo hizo en 1995-96. Pero desde entonces, Smart ha tenido una fuerte disminución. Mucho que ver con las lesiones, pero también el hecho de que la producción defensiva cayó de un acantilado.

«Taquí está También algo para dicho sobre un cuerpo de trabajo defensivo que no muy estuvo a la altura de su leyenda,» Favale escribió. «El nivel de responsabilidad que lleva siempre será inmenso, pero incluso durante la temporada en la que ganó el Jugador Defensivo del Año (2021-22), hay un debate real para tener sobre si él era incluso el jugador defensivo más valioso en su propio equipo. «

Smart ha jugado en solo 54 juegos en los últimos dos años, pasando de un titular constante en Boston a alguien que apenas ve el tiempo en el piso con números de eficiencia bastante bajos. Ha disparado solo el 38.8% desde el campo en su carrera, y aunque anteriormente se consideró un defensor perimetral confiable, trae poco a la mesa en el lado ofensivo de la pelota.

«He finalizado más alto que el percentil 19 en la tasa de facturación solo una vez en estos últimos cinco años,» Favale agregó. «Las luchas que pasan han alcanzado nuevos niveles de alarmantes en sus (ciertas) pocas apariciones después de la ciudad. «

Los Lakers no Haga una ficha masiva que firme a Ayton e inteligente, pero ¿serán la diferencia entre una salida de primera ronda y un campeonato? Probablemente no.