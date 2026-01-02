Las nuevas incorporaciones de los Blue Jays significan el final para el favorito de los fanáticos

El Azulejos de Toronto han sido elogiados por su trabajo este Grandes Ligas temporada baja. Mientras se recuperan de su derrota en el Juego 7 ante el Dodgers de Los Ángeleshan hecho heno mientras brilla el sol este invierno. Con las adiciones de Cody Ponce, Tyler Rogers, dylan cese, Nico Enrighty Jorge Alcalá (solo por nombrar algunos), algunos Azulejos actuales estarán bajo una gran presión para asegurar tiempo de juego en la MLB. Un brazo que podría verse más afectado es lanzador favorito de los fanáticos Eric Lauer.

La mayoría de los fanáticos están preocupados, con razón, por dónde están Bo Bichette, Kyle Tucker y Alex Bregman terminar. Sin embargo, en lo que respecta a Bregman, el resultado previsto Es una buena noticia para las posibilidades de los Azulejos de reunirse con Bichette.

Con Lauer en un acuerdo que vence, y a menos que las cosas cambien drásticamente, tiene un pie fuera de la puerta y se espera que el otro lo siga una vez que concluya la temporada 2026.

¿La extensión del contrato de Eric Lauer no está en las cartas?

Nick Ashbourne de Sportsnet cree que es poco probable que Lauer firme una extensión con los Azulejos. A pesar de haber hecho una buena temporada, aporta una buena dosis de escepticismo a la situación.

“Lauer superó todas las expectativas razonables por un margen significativo en 2025, pero se justifica cierto escepticismo considerando que fue su primera campaña sólida en la MLB desde 2022”. Ashbourne escribió el 1 de enero de 2026. «Comprar caro a un jugador que está programado para un largo rol de relevo parece un negocio arriesgado. Lauer también podría resistirse a firmar con un equipo que ha mostrado renuencia a usarlo como titular cuando surgen otras opciones, y puede querer una oportunidad de posicionarse como un candidato al final de la rotación en la agencia libre después de la temporada 2026».

Teniendo en cuenta que Lauer ha comenzado 127 de los 148 partidos de su carreratiene sentido que quiera un trabajo en una rotación de la MLB.

Si bien algunos jugadores están felices de ser parte de una organización ganadora, otros quieren sentir que están ayudando activamente a su equipo. Ahora, sólo un equipo por temporada puede ganar la Serie Mundial, por lo que ese es sólo un factor a considerar para cada jugador.

En 2025, Lauer jugó 28 partidos, 15 de los cuales fue titular. En 104 2/3 entradas de trabajo, registró 102 ponches, récord de 9-2, un agarrey una efectividad de 3.18 junto con un WHIP de 1.11.

Lauer también tuvo una sólida postemporada. El zurdo lanzó ocho ponches en ocho entradas y dos tercios en cinco juegos. Además, registró una efectividad de 3.12 y un WHIP de 1.38.

Cómo esta temporada baja pudo haber impactado el futuro de Lauer con los Azulejos

Teniendo en cuenta lo que dijo Ashbourne sobre la renuencia de los Azulejos a utilizar a Lauer cuando surgieron otras opciones (como Shane Bieber), esta temporada baja no ha ayudado a esa situación. Algunos conocedores, como Jon Heyman, han elogió la temporada baja de los Azulejos. El desafortunado resultado es el impacto en Lauer.

Con Kevin Gausman, Trey YesavageJosé Berríos, Shane BieberPonce y Cease ya están en la mezcla para la rotación, realmente no hay lugar para nadie más. Si bien la salud de Bieber y el futuro de Berríos con el equipo son los únicos signos de interrogación serios, no hay muchos cambios en esta rotación.

A menos que Yesavage decepcione seriamente en los entrenamientos primaverales (o Lauer impresione seriamente), probablemente no consiga un puesto en la rotación.

La situación del bullpen es aún más complicada. Actualmente están escritos a lápiz Jeff Hoffman, Yimi García, Luis Varland, Brendon pequeño, braydon pescadorMason Fluharty y Rogers. Eso sin mencionar otras opciones de profundidad del bullpen que han firmado este invierno. Chase Lee, Spencer Milesy Alcalá tienen la oportunidad de formar parte del bullpen cuando lleguen los entrenamientos de primavera.

¿Dónde encaja Lauer en todo eso? Si los Azulejos no pueden encontrar un candidato para cambiar a Berríos, ¿qué hacen con él? El curso de acción más razonable sería pasar al bullpen.

La escritura está en la pared para Eric Lauer

En resumen, la escritura puede estar en la pared para Lauer. Ha sido un gran jugador para los Azulejos. Sin embargo, después de estar tan cerca de una Serie Mundial como lo estuvieron, la gerencia está presionando sus fichas para otra oportunidad por el título.

Desafortunadamente para Lauer, puede ser un daño colateral, atrapado en la mira de una lucha por el campeonato.