Las nuevas conversaciones sobre aranceles de EE. UU. sobre China hacen que los precios de Bitcoin caigan, ¿una amenaza u oportunidad para los inversores?

Jacarta – Precio bitcóin se vio bajo una fuerte presión después de que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, anunciara planes para un aumento arancel grande en el producto Porcelana. Este anuncio desencadenó una ola de riesgo global que afectó a los mercados de valores, materias primas y mercados. activo cripto-.

Lea también: KAI optimiza activos para impulsar la economía local



Bitcoin cayó hasta 105.000 dólares en una hora, antes de volver a superar los 111.000 dólares. Los datos de CoinGlass muestran que en menos de una hora, se liquidaron más de 8 mil millones de dólares en posiciones largas, incluidos 1,83 mil millones de dólares en Bitcoin y 1,68 mil millones de dólares en Ethereum.

En las últimas 24 horas, las posiciones liquidadas totales alcanzaron más de 9 mil millones de dólares e involucraron aproximadamente 1,4 millones. inversory la transacción más grande alcanzó los 87,53 millones de dólares en el par BTC/USDT. La capitalización del mercado de criptomonedas se redujo alrededor de un 13 por ciento a 3,78 billones de dólares, y el volumen de operaciones de 24 horas alcanzó los 333.800 millones de dólares, el más alto desde agosto.

Lea también: Pramono dice que las tarifas del transporte público en Yakarta son las más baratas e insinúa que aumentarán.



En respuesta a esto, los comerciantes nacionales de criptoactivos creen que la presión sobre Bitcoin no es una señal de que los fundamentos de la moneda digital se estén debilitando. El vicepresidente de Indodax, Antony Kusuma, dijo que la corrección de Bitcoin muestra cómo reaccionan los activos digitales a las tensiones geopolíticas y al sentimiento de riesgo global.



Bitcoin, Ethereum y otros criptoactivos.

Lea también: ¿Quieres trabajar en China? El presidente Xi Jinping abre el programa de visas K



«Los inversores deben mirar algo más que el precio actual. Esta corrección no es una señal de debilitamiento de los fundamentos de Bitcoin, sino más bien una reacción del mercado a las crecientes tensiones comerciales y riesgos macro», dijo en un comunicado en Yakarta, el domingo 11 de octubre de 2025.

Dijo que aquellos inversores que sean capaces de mantener una perspectiva de largo plazo pueden aprovechar este momento de volatilidad para construir posiciones estratégicas. A pesar de la volatilidad del mercado, el escenario a medio plazo sigue siendo positivo para Bitcoin.



Vicepresidente de Indodax, Antony Kusuma.

Si las tensiones entre Estados Unidos y China disminuyen o surgen nuevas conversaciones, añadió, se prevé que Bitcoin se consolide en el rango de 112.000 a 118.000 dólares estadounidenses. Sin embargo, si las cuestiones comerciales siguen dominando, los precios podrían oscilar entre 105.000 y 120.000 dólares estadounidenses.

«La caída por debajo de los 105.000 dólares abre oportunidades para compradores a largo plazo», afirmó. (Hormiga)