Las nubes gruesas acompañadas de un rayo hacen que los residentes de pánico de Bandung y Garut, esta es la explicación de BMKG

BandungVIVA – Fenómeno Awan grueso acompañado de un destello de luz sobre el cielo de Bandung y GarutWest Java, causando preocupaciones y especulaciones de los residentes de que existe una erupción volcánica. Los residentes grabaron el fenómeno que usaban una cámara de video del teléfono celular el lunes por la noche a la noche, y luego viral en las redes sociales.

Cabeza Bmkg Bandung Teguh Rahayu, explicó que el fenómeno era un proceso de formación Nubes de cumulonimbo A saber, nubes verticales que son gruesas, densas y imponentes. Teguh descartar las nubes gruesas es una ceniza volcánica de la erupción volcánica.

«Esta nube tiene el potencial de causar tormentas de rayos, fuertes lluvias, vientos fuertes. Pero la gente no necesita entrar en pánico, porque esto es fenómenos puramente meteorológicos, no actividades volcánicas», dijo Teguh, martes 23 de septiembre de 2025.

BMKG desestimó la noticia que vinculó el fenómeno con la actividad volcánica de la montaña Tangkuban Perahu, el Monte Guntur, el Monte Papandayan y el Monte Salak. Hizo hincapié en que esto fue confirmado por Hoaks.

«Y la comunidad sigue imitando a permanecer alerta al clima y continuar monitoreando el desarrollo de BMKG, PVMBG y BPBD», dijo

Mientras tanto, el jefe de la Agencia Regional de Gestión de Desastres (BPBD) de Garut Regency, Aah Anwar Saefloh, dijo que el destello de luz acompañado de nubes gruesas se vio en el cielo de Garut el lunes por la tarde hasta la noche.

El destello de la luz está claramente iluminando el cielo de Garut, que es la preocupación del público, luego lleno de residentes con cámaras de video de teléfonos celulares. Este fenómeno no solo a los horribles residentes de Garut, sino también en otras áreas, como en la regencia de Bandung y las áreas circundantes.

Según AAH, este fenómeno es un fenómeno de las nubes de Cumulonimbus y no debido a la erupción volcánica. Esto sucedió debido a la acumulación y diferencias en la carga eléctrica en las nubes de tormenta, los cristales de hielo se cargaron positivamente transportados al pico de las nubes, mientras que los granos de agua y el hielo más severo se cargaron negativamente en la parte inferior de las nubes.

«Este desequilibrio de carga provoca la liberación de energía eléctrica en las nubes, por lo que un destello de luz parece conocido como rayos intra-nube o rayos de láminas», dijo.

Dijo que el fenómeno fue un evento natural que era común en la región tropical, incluida Indonesia. Negó el fenómeno porque la erupción de los volcanes también se asoció con un gran desastre. Según él, esta suposición no tiene una base científica.

Del mismo modo, el destello de luz, dijo, no era una erupción de montaña activa en Garut, y hasta ahora las condiciones en Mount Guntur o Mount Papandayan continúan siendo monitoreadas con un estado normal o sin actividad de erupción.

«El público no cree fácilmente en la información que no está clara en la fuente, asegúrese de que la información oficial solo se obtenga de BMKG, PVMBG y Garut Regency BPBD a través del canal de comunicación oficial verificado», dijo.

Informe: Cepi Kurnia/Tvone Bandung