Las novelas policíacas y las comedias lideran los grandes éxitos australianos

El sector televisivo australiano está alerta pero no alarmado: la producción está cayendo desde máximos históricos, los cambios a nivel ejecutivo ralentizan el flujo de contenidos y el nerviosismo en el extranjero finalmente llega a nuestras costas. Pero las historias australianas todavía resuenan en el público internacional y muchos de los éxitos recientes tienen un misterio en el fondo o ofrecen risas con un poco de mordiente.

Cuando el organismo comercial Screen Australia pidió a los representantes de la industria que describieran sus sentimientos sobre el negocio local, hubo una variedad de preocupaciones. Surgieron palabras como “preocupado”, “frustrado” y “decepcionado”, pero una palabra se destacó del resto: “esperanzado”.

De los 1.000 profesionales de la televisión encuestados, el 70% cree que el futuro de la narración diversa en la pantalla seguirá igual o mejorará; hubo cifras igualmente altas cuando se preguntó a los productores sobre la colaboración y el mantenimiento de las tendencias de la industria. Esta positividad, sin embargo, se puso a prueba en cuestiones como la seguridad laboral, y sólo el 27% cree que las cosas mejorarán.

Esto refleja un negocio local que ha experimentado cierta agitación recientemente. Screen Australia informó que en 2023-2024, solo hubo 15 dramas australianos de televisión abierta y transmisión de video a pedido realizados para audiencias generales, generando 275 horas de contenido con presupuestos de 126 millones de dólares. Esta cifra es inferior a un promedio de 38 títulos en la década de 2010 y un promedio de 29 títulos en la década de 2000. Ha habido una lenta disminución durante casi tres décadas en la cantidad de horas de contenido local en Australia.

«Sin duda ha sido un año más tranquilo, con la desaceleración global y los desafíos en las ventas internacionales llegando a nuestras costas», dice Carly Heaton, directora de guión de Fremantle Australia. «Al mismo tiempo, hemos visto cambios significativos en los equipos de puesta en servicio de nuestras emisoras locales, lo que naturalmente ha creado un período de incertidumbre. Dicho esto, hay una sensación real de que el polvo está empezando a calmarse. Estamos viendo cómo las estrategias de puesta en servicio toman forma, los compradores se vuelven a involucrar y las conversaciones comienzan a centrarse en la próxima ola de contenido en lugar de las limitaciones de los últimos 12 meses. Este reinicio creará en última instancia oportunidades para proyectos audaces y distintivos y un año más fuerte por delante».

Kate Marks, directora ejecutiva de Ausfilm, reconoce una ligera disminución en el número de producciones televisivas entrantes desde el pico de hace unos años, pero durante el año pasado, el país ha dado la bienvenida a una cartera saludable que considera un testimonio de la fortaleza de Australia no solo como productor de contenido local de calidad, sino también como socio de producción a nivel internacional.

“Ha sido particularmente gratificante ver talento australiano en roles creativos clave en proyectos como [Peacock series] ‘Toda su culpa’ y [Apple TV+’s] ‘The Dispatcher'», dice Marks. «Al mismo tiempo, la amplitud del trabajo en postproducción, digital, animación y efectos visuales ha sido impresionante, con títulos como ‘Alien: Earth’, ‘The Last of Us’, ‘Ted’ y el próximo ‘Stranger Things: Tales from ’85’ que muestran la capacidad y diversidad de nuestros negocios de pantalla». Marks destaca las coproducciones, incluida “Mix Tape” con Irlanda y la próxima serie animada “Flower and Flour” con Canadá, como ejemplos de lo bien que Australia colabora internacionalmente en la narración televisiva.

Louise Gough, directora de contenido narrativo de Screen Australia, está de acuerdo en que la industria está lista para recuperarse y señala a los más de 100 australianos que caminan por los pasillos de mipcom este año.

Pero no sólo confía en el futuro del contenido televisivo australiano, sino que también está orgullosa de los grandes éxitos de los últimos años.

«Durante los últimos cinco años ha habido algunos espectáculos brillantes que se han vendido muy bien a nivel mundial», dice Gough. «‘The Narrow Road to the Deep North’ es una brillante propiedad intelectual australiana de un autor australiano; ‘Newsreader’, ‘The Twelve’, ‘Black Snow’, ‘100% Wolf: Legend of Moonstone’; estos son solo algunos de los títulos que han obtenido muchos negocios a nivel mundial». Gough añade que el talento australiano sigue teniendo demanda con series como “Heartbreak High”, “Fisk”, “Colin From Accounts” y, por supuesto, “Bluey”, la líder cuando se trata de cualquier conversación sobre el éxito televisivo australiano.

«Lo que funciona bien es el contenido que es identificablemente australiano pero con temas globales», dice. “A nivel mundial, el público se está inclinando por obras que tienen grandes conversaciones y también resonancias diaspóricas, y hay muchas cosas en camino, ya sean obras hermosas como ‘Top End Bub’, que acaba de salir y tiene un desempeño maravilloso, ‘The Chaplain’ o ‘High Country’”.

“High Country”, un thriller ambientado en la pintoresca región alpina victoriana, fue una estrella revelación para la BBC del Reino Unido; Es un género resistente.

«Siempre me hace reír porque todo el mundo dice ‘Oh, tenemos muchísimos programas de detectives’, pero luego todos quieren uno», dice Rosemary Blight de Goalpost Pictures, creadores de la novela policíaca protagonizada por Travis Fimmel «Black Snow». «Creo que el público todavía está respondiendo muy bien a los dramas de detectives de primera calidad, especialmente si los lleva a un mundo que no conocen. Algo como ‘Black Snow’ funciona increíblemente bien, con alguien del calibre de Travis Fimmel en el medio que tiene un alcance tan grande a nivel internacional». Blight dice que se están manteniendo conversaciones en torno a la tercera salida de la serie.

El organismo de la industria continúa descubriendo que “el crimen es imperecedero”, dice Gough. «Lo que es tan brillante sobre el crimen y las obras criminales que surgen de Australia es que tienen lo que llamamos la regla 80-20», dice Gough. «Es familiar en un 80% porque el género es conocido, pero hay un 20% en el que se cuenta en una historia distinta, en un tono distinto o en un punto de vista distinto, ya sea un crimen cómico o un crimen oscuro y profundo».

La novela policíaca cómica “Deadloch” es más bien una parodia del género, que atraviesa los tropos de la policía y los procedimientos forenses. La serie, escrita por las comediantes Kate McCartney y Kate McLennan de “The Kates”, está en la postemporada de la temporada 2. Kevin Whyte, del productor de “Deadloch”, Guesswork, dice que los programas se venden mejor con un punto de vista creativo claro.

«Siempre obtenemos mejores resultados en el entretenimiento cuando nos enfocamos en capacitar a los creativos para que cuenten las mejores historias y las matemáticas nunca han cambiado», dice. “A veces el negocio lo oscurece, pero detrás de todas esas conversaciones sobre tendencias, formatos y plataformas, sigue apareciendo la misma verdad: si consigues grandes creadores, les das espacio para contar historias sorprendentes y luego les das los recursos para ejecutarlas correctamente, conseguirás audiencias”.

Guesswork también tiene una nueva comedia en proceso, “Bad Company”, protagonizada por las comediantes Anne Edmonds y Kitty Flanagan (“Fisk”). Este género de “lugar de trabajo” es otro que funciona bien para las compañías australianas, con programas como “Newsreader”, “Fisk” o incluso “The Twelve”, protagonizado por Sam Neill, un drama legal para Fox Showcase, que funciona bien.

El otro clic internacional reciente de Australia, “Colin From Accounts”, de Easy Tiger Prods., ha devuelto la vida al sector de la comedia de Oz.

Rob Gibson, director ejecutivo de Easy Tiger, dice que la comedia siempre es difícil de vender porque a la gente le preocupa si las risas llegarán. «La sabiduría convencional acerca de que la comedia no viaja, la hemos desmentido con ‘Colin’, y estamos teniendo muchas conversaciones en el Reino Unido y Estados Unidos sobre la comedia que se podría hacer aquí en Australia».

Carly Heaton, de Fremantle, dice que esta comida más ligera es un gran objetivo para ellos en el futuro. «En este momento hay un verdadero apetito por programas con corazón: historias más ligeras, más divertidas y más escapistas que brinden al público un descanso del mundo real», dice Heaton. «Muchos de nuestros proyectos encargados, y aquellos en desarrollo encargados, comparten ese ADN. No podemos nombrar títulos todavía, pero verán una línea de esperanza y humor en toda nuestra lista que sentimos que es muy fuerte y emocionante».

Blight dice que Goalpost también está orgulloso de su tarifa más ligera con el reciente éxito del original de Amazon Prime “Top End Bub”, un derivado televisivo de la película australiana “Top End Wedding”. Lanzado en Mipcom, el Laffer ha tenido una gran respuesta del público de Australia. “’Top End Bub’ trata sobre una gran familia agitada, las responsabilidades y el amor incondicional.

Está ambientado en el extremo superior de Australia. Esa zona es verde y azul agua y es un mundo lleno de cocodrilos, y es un mundo que muchos australianos no han visto y ciertamente el mundo no ha visto», dice Blight. «El público extranjero piensa que Australia es un interior de tierra roja, pero no saben que hay un hermoso mundo tropical allí arriba. Filmamos en las islas Tiwi, y tener a Amazon en Australia y Nueva Zelanda nos permitió hacer algo a escala. Nos sentimos muy bien por eso”.

De hecho, Blight dice que una de las cosas más importantes en el entorno actual es la fortaleza de un socio local; además de la excelente asociación de Amazon con «Top End Bub», el streamer Stan apoyó a «Black Snow».

“Cuando tu pareja de hecho realmente respalda el programa, ese éxito a nivel nacional se extiende por todo el mundo”, dice.

Matt Deaner, director ejecutivo de Screen Producers Australia, ve un estímulo clave proveniente de la emisora ​​nacional Australian Broadcasting Corporation. «Ha habido una señal fuerte de ABC y del nuevo director general, Hugh Marks», dice Deaner. «Ha dicho que está redoblando su apuesta por la propiedad intelectual regional porque la emisora ​​nacional tiene la capacidad de asumir riesgos, y eso es fantástico. Están siendo agresivos de una manera que no habíamos visto en mucho tiempo; esa es una gran noticia para nuestra industria».

El stand de ABC en Mipcom representa a “Fisk”, así como el reinicio de la comedia “Mother and Son” y el thriller “Pine Gap”.

Whyte de Guesswork agrega que los éxitos en el aire son una cosa, pero lo que ha estado escuchando en el terreno es que son la punta del iceberg y que hay muchas más conversaciones sobre desarrollo en curso.

«Ciertamente siento, y creo que otros también, que después de un par de años en los que parecía que estábamos caminando sobre cemento húmedo, los engranajes están girando de nuevo, tal vez están girando a un volumen menor, pero ciertamente se siente como si se estuvieran tomando decisiones y el desarrollo estuviera avanzando», dice.

Blight añade: «Estamos superando nuestro peso, tenemos que mirar esos éxitos y estar realmente orgullosos de ellos. Estamos en un momento en el que al mundo realmente no le importa qué idioma hablas, están siendo educados y viendo contenido de todo el mundo y nosotros encajamos muy bien en eso».