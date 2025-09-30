Las notas militares demuestran que nunca sale con Kim Sae Ron cuando menores de edad

VIVA – controversia que arrastró el nombre del famoso actor surcoreano, Kim Soo Hyunnuevamente robando la atención pública. Esta vez, el equipo legal negó firmemente el tema de una historia de amor con la difunta actriz Kim Sae Ron cuando aún menores de edad.

El 30 de septiembre, el abogado KO la falda del bufete de abogados de Phil, que ahora representaba a Kim Soo Hyun, explicó que había revisado los documentos personales del actor. Uno de los más importantes es el diario de Kim Soo Hyun mientras se somete al servicio militar. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Kim Soohyun o Kim Soo Hyun

En la nota, Kim Soo Hyun escribió diariamente y los sentimientos que apuntaba a su novia en ese momento. Estas letras de estilo del diario generalmente las muestran directamente al amante cada vez que se van, luego escriben una respuesta en la misma página, según lo informado por Allkpop.

Según Ko, está claro que la diferencia entre la escritura de Kim para su novia y las notas dirigidas a Kim Sae Ron. Para su novia, Kim usa oraciones amorosas como «Te amo», mientras que para Kim Sae Ron, solo escribió cosas ligeras como la impresión de ese día, clima o experiencia durante su deber.

Ko afirmó que esta nota se yuxtapone con una postal de la verdadera relación de Kim dos años después, dando lugar a la impresión equivocada como si fuera una carta de amor para Kim Sae Ron.

Este problema se destacó originalmente después de que el Channel Garosero Research Institute (Gaseyeon) de YouTube acusó a Kim Soo Hyun de estar saliendo con Kim Sae Ron desde que era menor de edad. Aunque la agencia de Kim, medallista de oro, negó inmediatamente la acusación, Gaseyeon continuó liberando fotos que se afirmaba que estaban relacionadas con la vida personal de Kim.

Como paso legal, Kim Soo Hyun presentó una demanda, y el Tribunal de Distrito Central de Seúl había emitido una orden temporal para que Gaseyeon detuviera el acto de acoso. Aunque Gaseyeon apeló, el tribunal aún se negó.

La situación se estaba calentando cuando el fallecido abogado Kim Sae Ron, la Sra. Ji Seok del bufete de abogados Buyu, junto con Gaseyeon celebró una conferencia de prensa. Lanzaron una grabación de voz que se promocionó como la confesión de Kim Sae Ron de que había estado saliendo con Kim Soo Hyun desde menores de edad.

Sin embargo, Kim Soo Hyun acusó a la grabación de los resultados de la manipulación de la tecnología de inteligencia artificial (IA). El medallista de oro también envió un informe penal contra Gaseyeon por las violaciones de la ley anti-aconsejado y la ley de la red de información y comunicación relacionada con la difamación.

La grabación ahora se ha presentado al Servicio Nacional Forense (NFS) para un examen más detallado, pero los resultados oficiales aún están esperando ser anunciados. Con la evidencia de los registros militares, el equipo legal Kim Soo Hyun espera que el público pueda ver claramente que las cuentas que circulan no se basan.