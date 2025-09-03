El remolque de teaser exclusivo para Alexander Rodnyansky«El documental» Notas de un verdadero criminal «, que se estrena de la competencia en el Festival de Cine de Venecia Hoy, debutan aquí.

La película, dirigida con Andriy Alferov, marca el regreso de Rodnyansky a dirigir después de un paréntesis de 31 años. Los créditos productores de Rodnyansky incluyen películas nominadas a los Oscar «Leviathan» y «Loveless», el ganador del premio «Beanpole» de László «Orphan», que también se estrenó en Venecia este año.

Nacido en Kiev, Rodnyansky fue sentenciado en ausencia por un tribunal ruso a 8,5 años de prisión por su postura contra la guerra.

En su película, Rodnyansky contempla los eventos clave en la historia de Ucrania y cómo lo han afectado a él y a su familia: el referéndum sobre la independencia de Ucrania, la ejecución masiva de judíos en Babyn Yar, Chernobyl, el colapso de la Unión Soviética, la retirada de las tropas soviet de Alemania y, por supuesto, la guerra, la guerra de la guerra completa por la Ejército Rusado de los Feebs. 2022.

La narrativa de Rodnyansky no se centra en los eventos en sí, sino en la gente, los destinos humanos y el arte. Utiliza imágenes de sus propios documentales y los de los miembros de su familia para contar una historia nueva y profundamente humana.

En un comunicado, Rodnyansky dijo: «‘Notas de un verdadero criminal’ es mi intento personal de colocar la guerra actual en Ucrania en un contexto más amplio y más íntimo. Junto con el notable crítico de cine ucraniano Andriy Alferov, filmamos varias historias de la guerra sangrienta de hoy en Ucrania, y las combinamos con lo que había filmado en los años ochenta y 1990 de los últimos años.

«En esta película, retrato la guerra como una maldición persistente, una que ha dado forma no solo a mi propia vida, sino a la vida de mis hijos, a mis padres y a mis abuelos. Es una historia de conflicto sin fin, y de una esperanza profunda y duradera de que algún día, la guerra, finalmente terminará».

La compañía de producción es contenido AR. Las ventas internacionales están siendo manejadas por cinefil.

El guión es de Rodnyansky; La música es de Evgueni Galperine; Los cinematógrafos son Oleksandr Boyko, Vadym Loshak y Denys Melnyk; El editor es Nazim Kadri-Zade; y el sonido es de Volodymyr Lysenko y Vitaly Harkovyi.