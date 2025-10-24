Las niñas deberían tener las mismas oportunidades deportivas que los niños







La actual Copa Mundial de Cricket Femenino para mayores de 50 años, copatrocinada por la India y Sri Lankaavanza hacia la fase eliminatoria, con la fase de liga ahora en su final. India ha sido decepcionante en el torneo, aunque esta edición no tiene mucho que ver con los resultados.

Lo más importante de las grandes multitudes, los emocionantes concursos y las habilidades es brindar a las niñas las mismas oportunidades y vías que a los niños para salir y jugar, ya sea cualquier deporte, no solo el cricket.

Comienza en la mentalidad del hogar. Si bien definitivamente vemos una mayor participación de las niñas en el deporte, las familias deben ser alentadoras e igualitarias desde el principio. El hecho de que todavía no veamos nuestros espacios públicos, especialmente camposIncluso las calles vacías durante los días festivos llenas de niñas jugando al cricket, como vemos a los niños, o incluso al fútbol, ​​nos dicen que todavía queda camino por recorrer en lo que respecta a la paridad deportiva. Puede haber varias razones para esto, la principal de las cuales es una mentalidad cultural que impide que las niñas salgan a jugar en espacios públicos. Las propias niñas se muestran reacias a reclamar las calles por miedo a que se burlen de ellas o las ridiculicen, convirtiéndose en el blanco de los comentarios de los transeúntes mientras juegan en las calles. Una vez más, esto se debe al miedo a ser acosados, ya que es posible que se hayan enfrentado a situaciones similares en el pasado, incluso simplemente mientras caminaban por la calle o salían con amigos o en el transporte público.

Hoy en día vemos corredoras en nuestras calles, especialmente temprano en la mañana. Queremos ver a más niñas practicando deportes diferentes, incluso haciendo ejercicio al aire libre sin miedo y con el mismo sentido de derecho que los niños y los hombres. Eso comienza desde la raíz misma, la unidad más pequeña llamada hogar.

Cada competencia deportiva para mujeres, en cualquier nivel (local, distrital, ciudad, estado o nacional) debería ser un estímulo para la iniciación de las niñas en el deporte, con el cricket en curso. copa del mundo siendo solo eso.





