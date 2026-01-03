Las nevadas cubren Kedarnath Dham y las duras condiciones invernales se apoderan del santuario







La nevada en Kedarnath Dham en Uttarakhand ha cubierto las instalaciones del templo y sus alrededores con un espeso manto blanco de nieve mientras el invierno mostraba todo su impacto con la llegada del Año Nuevo.

Las fuertes nevadas caídas desde el viernes por la tarde han cubierto toda la región, intensificando el frío y empezando a afectar la vida cotidiana en la zona del santuario y sus alrededores. El clima en Kedarnath Dham sigue siendo duro, con un frío cortante debido a las continuas nevadas.

Los trabajos de reconstrucción en curso en Kedarnath Dham también enfrentan retrasos debido al frío extremo y la acumulación de nieve, que han ralentizado significativamente la construcción.

En octubre, el teniente general Gurmit Singh (retirado) del gobernador de Uttarakhand visitó el Kedarnath Dham e inspeccionó los trabajos de construcción y desarrollo en curso.

Los portales del mundialmente famoso undécimo Jyotirlinga, Kedarnath Dham, se cerraron ceremoniosamente para la temporada de invierno a las 8:30 am del 23 de octubre de 2025, coincidiendo con Bhai Dooj (Kartik Shukla Saptami, Anuradha Nakshatra).

Antes del cierre, el templo estaba decorado con flores, y el templo El complejo resonaba con música devocional interpretada por la banda del ejército indio y cánticos de «Jai Baba Kedar». A pesar del frío, alrededor de 10.000 devotos se reunieron para presenciar la ocasión.

Después de los rituales, el swayambhu Shivling del Señor Kedarnath fue adornado con flores sagradas locales, incluidas Kumja, Bukla, Rakh y Brahmakamal, junto con flores y hojas secas, dándole simbólicamente una forma de samadhi. Luego se cerraron las puertas del santuario para la temporada de invierno en medio de cánticos de «Jai Baba Kedar».

Mientras tanto, los portales de Sri Badrinath Dham estuvieron cerrados durante la temporada de invierno el 25 de noviembre de 2025. Badrinath es uno de los santuarios más sagrados para los vaishnavitas entre los 108 Divya Desams y también es parte de los templos de Panch Badri, que incluyen Yog Dhyan Badri, Bhavishya Badri, Adi Badri y Vriddha Badri.

El templo de Badrinath, de aproximadamente 50 pies de altura, cuenta con una pequeña cúpula rematada con un techo dorado. El santuario está dividido en Garbha Griha (sanctum sanctorum), Darshan Mandap y Sabha Mandap. Garbha Griha alberga ídolos de Lord Badari Narayan, Kuber, Narad Rishi, Udhava, Nar y Narayan, para un total de 15 ídolos en el complejo. Frente al ídolo principal, el ídolo sentado de Garud, el vehículo del Señor Badarinath, está colocado en postura de oración.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente