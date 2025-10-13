Las negociaciones comerciales con Jarren Duran podrían revelar un segundo titular para Boston

Si la manifestación realmente funciona, Jaren Durán podría ser sabio para que le hicieran las maletas.

Desde hace más de un año, Medias Rojas Tanto los aficionados como los analistas nacionales han estado hablando a su manera fuera de boston – bosquejar intercambios simulados, el sueño regresay Escenarios “inevitables” como si la sola repetición pudiera torcer la realidad. Es la versión deportiva de hablar para que algo exista y, últimamente, el ruido en torno al futuro de Durán se ha vuelto demasiado fuerte como para ignorarlo.

En este punto, la pregunta no es si los Medias Rojas se mudarán Durrán. La cuestión es cuándo se llevará a cabo la mudanza, adónde lo llevará y quién se mudará a Boston a cambio.

«Hay muchas discusiones sobre por qué cambiar a Jarren Duran tiene sentido para los Medias Rojas de Boston, y eso es 100% cierto», dijo Gabby Maljanian de el podcast Locked On Red Sox. “Aunque Jarren Duran tuvo un año un poco malo, especialmente ofensivamente en 2025 en comparación con su situación en 2024, sacarlo de los Medias Rojas de Boston tiene mucho sentido lógico”.

Los rumores comerciales que involucran al jardinero de Boston Jarren Duran continúan circulando

Lo cual no quiere decir que Durán haya traído nada negativo a Boston. De hecho, lo que Jarren Duran aporta a un equipo es velocidad, energía y caos: el tipo de jugador que puede cambiar todo el ritmo de un juego con un solo turno al bate o un sprint del primero al tercero.

No es una superestrella en el sentido tradicional, pero es el tipo de jugador que todo contendiente codicia discretamente. En el momento en que llega a la base, la presión aumenta. Los jugadores del cuadro hacen trampa, los lanzadores se distraen y los receptores comienzan a controlar sus tiempos de lanzamiento. El atletismo de Durán no sólo aumenta la producción, sino que crea tensión.

En el plato, se ha convertido en mucho más que un velocista que pega bofetadas. El jardinero zurdo logró avances tangibles durante su temporada All-Star en 2024, refinando su enfoque y conduciendo el balón con autoridad a todos los campos. Sus velocidades de salida aumentaron, su tasa de ponches disminuyó y comenzó a verse menos como un marcador de posición y más como una pieza fundamental. Cuando está concentrado, Durán es esa rara combinación de chispa inicial y pegada de orden medio: el tipo de bateador que puede marcar la pauta temprano y mantener la línea en movimiento tarde.

Defensivamente, los números no siempre cuentan la historia completa. Las rutas de Durán aún pueden desviarse en ocasiones, pero su velocidad máxima y lecturas mejoradas lo han convertido en un defensor legítimo en el centro o en la izquierda. Cubre huecos con facilidad, borra dobles y realiza jugadas que inclinan el impulso sin necesidad de destacar. Para los equipos que dependen del atletismo y la prevención de carreras, él encaja perfectamente en ese estilo de béisbol.

Pero quizás la razón más importante por la que Durán sería una fuerte incorporación en cualquier lugar es su ventaja. Juega como alguien que todavía intenta demostrar que pertenece, y esa urgencia es contagiosa en un camerino. Lo agota todo, celebra el éxito de sus compañeros de equipo más alto que el suyo propio y se ha ganado la reputación de ser entrenable e implacable. En una liga que valora cada vez más el atletismo controlable, Durán ofrece ambas cosas: un contrato amigable para el equipo y el tipo de herramientas innovadoras que pueden prosperar en octubre.

Durán es el tipo que no sólo satisface una necesidad: cambia la apariencia de un equipo cuando funciona bien. Quizás su estilo de juego encajaría bien con lo que están construyendo los Atléticos.

Analista de atletismo propone traspaso enviar a Luis Severino en paquete a Boston por Jarren Durán

En un episodio cruzado de la serie de podcasts Locked On, Ayad Bunni de Locked On Athletics propuso que Boston podría cambiar a Duran a los Athletics por un lanzador veterano. luis severinodiestro prospecto de lanzamiento Braden Netty jardinero reserva JJ Bleday. Severino, de 31 años, ex All-Star de los Yankees de Nueva York y tercero en la votación para el premio Cy Young de la Liga Americana en 2017, tuvo marca de 8-11 con efectividad de 4.54 para los Atléticos la temporada pasada, y Maljanian estuvo de acuerdo en que Severino sería una incorporación bienvenida a un personal de los Medias Rojas que necesita un abridor número 2 para ubicarse detrás de Garrett Crochet.

«Es un tipo que ha estado allí, que ha hecho eso, que tiene experiencia, algo que los Medias Rojas definitivamente podrían usar nuevamente con un equipo bastante joven», dijo Maljanian sobre Severino.

y en netoA quien los Atléticos recibieron como parte del intercambio por el relevista Mason Miller, Boston obtendría un prospecto superior que tuvo marca de 6-7 con efectividad de 3.75 en el nivel Doble-A la temporada pasada.