Las multas totales alcanzan los cientos de millones

Jacarta – Comité Disciplinario (Comdis) PSSI anunció los resultados del último juicio que se celebró los días 4, 6 y 7 de noviembre de 2025. Varios clubes y jugadores de diversas competiciones recibieron sanciones estrictas debido a diversas infracciones disciplinarias, que van desde acciones groseras en el campo hasta el comportamiento de los aficionados.

Lea también: PSSI abre su voz sobre Timur Kapadze, Hallgrimsson y Bojan Hodak



En una audiencia celebrada el 4 de noviembre de 2025, el comisionado de policía del PSSI impuso sanciones a varios jugadores y clubes del Campeonato Pegadaiano 2025/2026. Uno de los destacados fue el jugador del PSIS Semarang, Luan Sergio Nascimento Dias De Almeida, quien se consideró que había cometido una infracción grave por darle un codazo a un jugador contrario. Recibió una sanción adicional de dos partidos y una multa de 5 millones de IDR.

Mientras tanto, el PSMS Medan recibió un duro castigo debido a que sus seguidores arrojaron botellas y cantaron en tonos provocativos durante el partido contra el Garudayaksa FC. Como resultado de este incidente, al PSMS se le prohibió celebrar partidos con espectadores durante un partido y tuvo que pagar una multa de 15 millones de IDR.

Lea también: Se reveló el estado de Marc Klok y otros después de las vacaciones, aparentemente esta es la situación en el entrenamiento de Persib Bandung



Club PSS Sleman también en el punto de mira debido a dos violaciones a la vez. Además del sonido de los silbatos de las gradas que interrumpieron el partido contra Persipura Jayapura, los espectadores en la tribuna VIP también fueron sorprendidos arrojando botellas de agua al equipo visitante. En total, Elang Jawa tuvo que pagar una multa de 45 millones de IDR.

No sólo eso, Persiku Kudus también fue multado con 30 millones de IDR porque sus espectadores lanzaron fuegos artificiales después de que terminó el partido contra el Kendal Tornado FC.

Lea también: Edición del entrenador de Persib, Bojan Hodak, que reemplaza a Patrick Kluivert, la dirección abre la voz



Los clubes y equipos juveniles tampoco están inmunes a las sanciones.

En la sesión del 6 de noviembre de 2025, la atención del PSSI Komdis se centró en la competición de la Superliga EPA de grupos de edad (U16, U18 y U20). El equipo Semen Padang U16 fue multado con 15 millones de IDR porque seis de sus jugadores recibieron tarjetas amarillas en un partido contra el PSBS Biak U16.

El PSBS Biak, que compite en varias categorías de edad, es el equipo con más infracciones esta vez. En repetidas ocasiones solo llevaron un conjunto de uniformes a los partidos y a la MCM (Reunión de Coordinación de Partidos), por lo que las multas totales impuestas alcanzaron decenas de millones de rupias.

Además, al jugador Thobias Parviddya Junior Solossa del PSBS Biak U20 se le prohibió jugar dos partidos y se le impuso una multa de 10 millones de IDR tras golpear a un jugador contrario. Bintang Nugraha, jugador de Persik Kediri U20, también recibió un castigo similar, quien le dio un codazo a un jugador contrario.