Las multas manuales están casi extintas, la Policía Nacional afirma que ya no hay «dinero de la paz» en las calles

Yakarta, VIVA – Jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) policia nacional El inspector general de policía Agus Suryonugroho dijo que el sistema multa por exceso de velocidad La aplicación de la ley de tráfico electrónica o electrónica (ETLE) es ahora la columna vertebral principal de la aplicación de la ley en las carreteras.

Lea también: El personal de la RPD admite que este hombre hizo trampa y lo ayudó a ingresar a la policía para ganar Rp. 750



La Policía Nacional pretende que el 95 por ciento de las infracciones de tráfico se persigan a través del sistema electrónico, mientras que la emisión de multas manual sólo se utiliza en alrededor del cinco por ciento.

Según él, este paso es una forma de transformación digital de la Policía Nacional en los servicios públicos, así como un esfuerzo para reprimir posibles irregularidades en la aplicación de la ley en el terreno.

Lea también: La policía revela hechos detrás de los fondos de las multas de tráfico, ¿a dónde van?



«Este es un avance extraordinario, hay chatbots, hay envío de documentos digitales y manuales. Pero lo que está claro es que he revelado que el 95 por ciento de las autoridades policiales por infracciones de tránsito utilizan ETLE, el cinco por ciento son multas manuales», dijo Agus, citado VIVA Automotriz Del sitio web de la Policía Nacional, martes 14 de octubre de 20225.

Agus solicitó que con la implementación de este sistema electrónico no se produzcan más prácticas de gravámenes ilegales o transacciones fuera de las disposiciones aplicables. Destacó que la dirección actual de la política de Korlantas se centra más en la aplicación de la ley preventiva y educativa mediante advertencias a los infractores.

Lea también: La policía arresta en Bekasi a un hombre que llevaba 4,1 kilos de marihuana, presuntamente comprada en las redes sociales



«Agregue aplicación de la ley preventiva y educativa, mediante advertencias. Esto significa que no hay más historias, no más anécdotas. (una historia) sobre asuntos transaccionales en el campo», dijo.

Kakorlantas explicó que la digitalización de las fuerzas del orden no sólo tiene como objetivo poner orden a los usuarios de la vía, sino que también es un símbolo de los cambios en la forma de trabajar de la policía en la era moderna.

Se espera que el sistema ETLE, que está integrado con la entrega de documentos digitales y chatbots, acelere el proceso administrativo y reduzca la interacción directa entre agentes e infractores.

«La transformación digital no es sólo una herramienta para mejorar la ley, sino un símbolo de servicio. Estamos hablando de cómo servir a la sociedad en la era actual», afirmó.

Agregó que se pidió a todos los rangos de la Policía de Tránsito que desempeñen un papel activo en el fortalecimiento de la confianza del público en la institución policial.

Se espera que la policía de tránsito no solo haga cumplir las normas viales, sino que también esté presente como protectores, protectores y servidores comunitarios.

«Tengo grandes esperanzas de que las filas puedan ofrecer el mejor color. Es hora de que cambiemos para que nuestra mentalidad sea moderna y procomunitaria», dijo.