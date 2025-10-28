Las mujeres protagonizan más películas animadas, pero la lucha por la igualdad no ha terminado

En los últimos años, animación se ha ganado un nuevo nivel de respeto. Muchas películas animadas cumplen todos los requisitos, desde una buena historia, un buen reparto de voces, se ven hermosas y hay un mensaje detrás de ellas. Te hacen reír, llorar y, frecuentemente, hacerte cantar. Pero hay otra similitud notable: son las mujeres ejecutivas en posiciones de liderazgo quienes están impulsando a estos gigantes animados hacia adelante.

“Ya sea que hablemos de acción real o animación, creo que hay una razón por la que hay tantas ejecutivas exitosas y tantas productoras exitosas”, dice Kristine Belson, presidenta de largometrajes y series de Sony Pictures Animation. Añade que se están produciendo avances, pero no lo suficientemente rápido. «En ciertas áreas del cine de animación, las mujeres están bien representadas. Pero no estoy tan animada como me gustaría. Todavía hay una discrepancia muy grande entre la cantidad de directoras que trabajan hoy y la cantidad de directores masculinos en animación. Y hasta que ese cambio ocurra, y haya tantas directoras como hombres, bueno, el trabajo no está hecho… Escuche, el progreso está sucediendo con seguridad, pero no está sucediendo lo suficientemente rápido».

Ramsey Naito, presidente de Paramount Animation, señala: “Las mujeres están aportando nuevas perspectivas, un enfoque colaborativo y un enfoque en la inclusión, lo que ayuda a unir a los equipos y fortalece la cultura de la empresa”, y agrega que en Paramount y Nickelodeon, también se centran en la tutoría y la retención. «No se trata sólo de lograr que las mujeres entren por la puerta, sino de construir una trayectoria profesional clara para crecer hacia roles de liderazgo con apoyo en cada paso del camino. Es importante para nosotros asegurarnos de que las mujeres tengan todas las oportunidades para crecer y liderar».

Este año, las películas animadas candidatas al Oscar como “Cazadores de demonios KPop” (codirigida por Maggie Kang, la película es de Netflix, cuya división de animación está dirigida por Hannah Minghella), “La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia” (Maïlys Vallade) y “Elio” (Madeline Sharafian y Domee Shi) tienen todas codirectoras femeninas.

Detrás de “Elio” había dos directoras.

Mindy Johnson, profesora de CalArts y autora del próximo libro “The Only Woman Animator”, dice que las mujeres siempre han “estado en la sala” y han contribuido más al medio de lo que la gente pensaba o de lo que se les daba crédito. «No fueron sólo mujeres sin rostro y nombre las que trazaron y colorearon las células de animación, produciendo el brillante arte que vemos en la pantalla. Pero de ese trabajo excepcional y extraordinario, surgió una variedad de mujeres pioneras que siempre han estado ahí desde el principio», dice Johnson. «Hemos fracasado como sociedad, como cultura, como industria a la hora de contar sus historias. Todos nos hemos perdido colectivamente la otra mitad de nuestra experiencia animada colectiva. Tenemos mucho que ponernos al día y lo estamos logrando hoy».

Ese renacimiento del medio que comenzó entre los años 1990 y 2000, cuando teníamos a Ariel cantando “Part of Your World” en “La Sirenita” y otras heroínas animadas como Bella (“La Bella y la Bestia”), Jasmine (“Aladdin”), junto con “Pocahontas” y “Mulan”. Johnson dice: “Tenemos una generación que crece, se enamora de la animación y luego dice: ‘¡Oye, quiero hacer eso!’ Notamos una tendencia entre las mujeres jóvenes hace unos 20 o 25 años en la que recién comenzaban nuevos programas de animación en campus y escuelas. CalArts siempre ha estado ahí y sigue siendo la crema de la crema. Hubo una tendencia creciente y ahora cada campus importante, cada campus menor, tiene programas de animación”.

“The Bad Guys 2” es de DreamWorks Animation, dirigida por una mujer.

Johnson dice que la enorme disparidad de género de hace unos 10 o 15 años ha «cambiado. Estamos más cerca de la paridad. Creo que todavía estamos por debajo en muchos sentidos, pero la industria está atravesando algún tipo de agitación y cambios en este momento… Me alegra ver la presencia de las mujeres y sus voces, sus ideas, sus personajes. Finalmente tenemos a mujeres contando sus historias sin tener que ser la única mujer en la sala. Están en un lugar más apoyado y reconocido».

Holly Edwards, presidenta de Skydance Animation, señala: «Es fantástico que la industria de la animación esté ahora dirigida por tantas mujeres increíbles. Sin duda, ha habido un cambio a lo largo de los años con muchas más mujeres en roles de liderazgo, tanto en proyectos creativos como en puestos de toma de decisiones. Me siento muy afortunada de haber tenido mentoras y colegas increíbles a lo largo de mi carrera y sé que los entornos prosperan cuando incluyen a personas de diversos orígenes y experiencias. Realmente hace una gran diferencia para mejorar el historias que estamos contando”.

“La pequeña Amélie o el personaje de la lluvia”, codirigida por Maïlys Vallade, es una de las películas de animación que compiten por una nominación al Oscar.

Al comentar que la animación aún no se toma tan en serio como las películas de acción en vivo, la presidenta de DreamWorks Animation, Margie Cohn, hace una pausa y dice, casi de mala gana: «Creo, y esto va a ser increíblemente impopular, que mucha gente encasilla la animación como programación para niños, y tal vez sientan que es un lugar seguro para las mujeres. Y luego las sorprendemos con lo grande que es nuestro conjunto de habilidades… en realidad podemos manejarnos con éxito y ser competitivos con los hombres».

Pero el negocio de hacer una película animada es un proceso largo y complejo, que normalmente lleva de cuatro a siete años desde el concepto hasta su finalización. «Sí, ha habido movimientos para promover a las mujeres a más posiciones de liderazgo, pero el problema con la animación es que lleva tanto tiempo crearlas que, aunque ahora estamos dando pasos y avances, no veremos eso hasta dentro de algunos años», señala Kang. «Ya existe cierto deseo de promover a las mujeres en puestos de liderazgo, y ha habido iniciativas activas para lograrlo. Creo que lo que todavía nos falta es la capacitación y la tutoría adecuadas. Me gustaría ver más de eso. Y me gustaría tratar de contribuir tanto como pueda».

DreamWorks Animation, dirigida por Margie Cohn, lanzó “Dog Man” a principios de este año.

Pero el objetivo es crear una función de calidad con una excelente narración que atraiga a todos los grupos de edad. «Puedes hacer películas que sean entretenidas y divertidas, o puedes hacer cosas que vivan con una persona desde la niñez hasta la edad adulta, donde puedan verlas una y otra vez, y surjan diferentes cosas en la narración y las entiendan de una manera diferente», dice Cohn.

Belson añade: «Estas películas pueden ser entretenidas para niños de 5 años, pero también muy atractivas para los adultos. Quiero seguir viendo películas que me atraigan. Sólo quiero que me sorprendan, quiero reírme y quiero sentirme profundamente conmovido. Creo que eso es lo que todos queremos. Quiero ver que la animación siga evolucionando y obtenga el respeto que merece. Lo consigue en el mercado (obtenemos excelentes resultados de taquilla), pero me gustaría que la animación siguiera siendo reconocida». en nuestra industria y con la Academia por los increíbles logros creativos que son”.