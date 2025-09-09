Las mujeres obtienen ganancias históricas en la transmisión, el 36% de los creadores de televisión son mujeres

Las mujeres están logrando ganancias históricas en Hollywood, representando el 36% de los creadores de programas de televisión en la transmisión en la temporada 2024-2025.

Según un informe de «Encajonado«Sobre la representación de las mujeres en la televisión, esa cifra es un máximo de todos los tiempos para las creadoras de televisión de mujeres, frente al 27% en 2023-2024. En la televisión transmitida, las mujeres constituyeron el 20% de los creadores, un número que permaneció estancado del año pasado con respecto a las plataformas de transmisión y transmisión, las mujeres constituyeron el 27% de los creadores en 2024-2025, un 4% de aumento del año anterior.

Además, el 32% de los directores que trabajaban en programas de transmisión eran mujeres, frente al 23% en 2023-2024. Solo el 18% de los directores en programas de transmisión este año fueron mujeres. De hecho, las mujeres asumieron más roles detrás de escena en la transmisión versus la transmisión en todos los ámbitos, incluidos los escritores (34% de transmisión, 27% de transmisión), editores (33% de transmisión, 17% de transmisión) y directores de fotografía (10% de transmisión, 3% de transmisión).

El estudio encontró que los programas con al menos una mujer creadora empleaban un número dramáticamente más alto de directores, escritoras y editores que programas con creadores exclusivamente masculinos. En programas con al menos una creadora femenina, las mujeres constituyeron el 42% de las directores, el 62% de los escritores y el 32% de los editores. En programas con creadores exclusivamente masculinos, las mujeres representaron el 20% de los directores, el 20% de los escritores y el 20% de los editores.

Esta temporada de televisión, el porcentaje de personajes femeninos principales también aumentó, aumentando en la transmisión del 44% en 2023-24 a 49% en 2024-25, y en la transmisión del 45% al ​​47%.

Escrito por la Dra. Martha M. Lauzen, el proyecto «Boxed In» afirma proporcionar el registro histórico de empleo de las mujeres en la televisión.