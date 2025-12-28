Las mujeres indias reciben ayuda en Canadá mientras el consulado abre un centro integral en Toronto







El Consulado General de la India en toronto ha establecido un ‘Centro Único para Mujeres’, un centro de apoyo dedicado exclusivamente a ayudar a las mujeres indias en dificultades. El Consulado ha establecido una línea de ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana y dijo que el nuevo Centro tiene como objetivo brindar apoyo crítico y oportuno a las mujeres titulares de pasaportes indios.

«Esto, entre otras cosas, incluiría asesoramiento y apoyo emocional a través de ONG integradas. Toda la asistencia financiera se realizará sobre la base de pruebas de recursos según las normas del Gobierno de la India», dice el comunicado.

