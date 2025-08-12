Las mujeres en Indramayu fueron encontradas muertas con quemaduras en una sala de mesa, la policía intervino

IndramayuVIVA – Policía de Indramayu Resort (Polres), West Java continúa explorando la causa de la muerte de una persona mujer Iniciales PA (21) que fue encontrado muerto con Quemaduras en kamar kos En el pueblo de Singajaya, Indramayu, sábado 9 de agosto de 2025.

Leer también: Hay una revitalización del Transjakarta Gor Stop JPO en Otista, ver la ingeniería de tráfico



El comisionado principal de la policía de Indramayu, Mochamad Fajar Gemilang, en Indramayu, dijo el martes que la investigación se llevó a cabo actualmente científicamente para determinar si el incidente fue puramente un accidente o que contenía un elemento criminal.

Según él, el uso de investigaciones científicas es la referencia principal en la investigación de este caso para que los resultados puedan justificarse legal y científicamente.

Leer también: Kpai niega a la policía, diciendo la muerte de los estudiantes en Padang no por caerse en el puente Kuranji





La policía vigilaba una ubicación de ubicación. (Ilustración fotográfica)

«En la actualidad hacemos autopsia sobre el cuerpo para determinar la causa de la muerte de la víctima», dijo.

Leer también: La fábrica de acero de US más grande explotó, 2 personas murieron y 10 heridos



Anteriormente, dijo el jefe de policía, su partido había movilizado al equipo de Inafis y los oficiales de laboratorio forense para examinar la fuente de incendios supuestamente matar a las víctimas e identificar pruebas en la escena.

Dijo que mientras esperaba los resultados completos de los exámenes de laboratorio y autopsia, los investigadores habían examinado a varios testigos que estaban en la ubicación durante el incidente.

Fajar enfatizó que el proceso de investigación aún está en curso en este momento, para garantizar si existe o no un elemento de actos criminales de asesinato en el caso.

«Continuamos reuniendo declaraciones de testigos, analizar evidencia y explorar cada hallazgo en el campo», dijo.

Mientras tanto, Karja (48), el padre de la víctima, dijo que su hija me había dicho que tuviera una novia de un oficial de policía unos dos meses antes del incidente, a pesar de que nunca había conocido al hombre en persona.

Mientras que el abogado de familia de la víctima, Toni RM, dijo que, según la información del propietario de la pensión, la habitación donde se encontró a la víctima se registró en nombre de PA. Pero en el campo se sabe que el hombre sospechoso de ser un oficial de policía realmente vive allí.

Afirmó que el hombre con las iniciales SN fue la última persona, que estuvo con la víctima antes de ser encontrado muerto en una sala de mesa.

«Él (Sn) no ha sido nombrado sospechoso, pero su existencia es necesaria para aclarar la cronología», dijo Toni. (Hormiga)