Las mujeres de Tanodi necesitan mantener el equilibrio, la historia de Megawati alguna vez cocinó arroz frito para Prabowo

Yakarta, Viva – Presidente del PDI Perjuangan DPP (Pdip) Megawati soekarnoputri Asistiendo a la conmemoración del Día Mundial de Seguridad del Paciente que cae el 17 de septiembre. El evento tuvo lugar en la Escuela Party Pdip, Lenteng Agung, South Yakarta, el miércoles 17 de septiembre de 2025.

En esa ocasión, el PDIP DPP celebró un seminario nacional con el tema «Todas las personas tituladas Healthy».

Megawati que llevaba ropa roja se combinaba con negro llegó alrededor de las 13:00 WIB. Fue recibido directamente por el Secretario General del PDIP DPP Hasto Kristiyanto, junto con otras filas de gestión de DPP.

En dirección cerrada, megawati compartió experiencias de vida como MujerMadres y figuras públicas, para voluntarios de salud, especialmente de mujeres. Hizo hincapié en que las posiciones políticas y públicas aún deben estar equilibradas con roles nacionales.

«Las mamás deberían ser inteligentes para cocinar para que sus hijos y su esposo estén sanos. arroz frito Para Pak Prabowo «, dijo.

Megawati también recordó que la importancia de proteger a los niños según lo confiado por el Creador y destacar la amenaza de las drogas a las que se llama actualmente es muy peligrosa.

«Así que cuidemos a la familia. Hagamos lo mejor por la familia. Debido a eso, el futuro niño», continuó Megawati.

El seminario que también se transmitió en línea fue seguido por los tres pilares del partido: DDPD, DPC, miembros legislativos de varios niveles, al jefe regional de cuadros PDIP. Presente directamente una serie de figuras de salud, profesionales, académicos, representantes de pacientes y el público en general.

El presidente del DPP para la salud Rebekah Tjiptaning enfatizó que el estado no debería ignorar las voces de los pacientes pobres. «Los pacientes no son solo estadísticas. Son humanos que tienen una mejor esperanza de vida», dijo Ribka. También enfatizó que BPJS Health es una forma de subvención estatal para las personas, no solo el seguro.

En línea con Ribka, el presidente del Seguro Social DPP Charles Honoris recordó que aunque el alcance del seguro de salud nacional tiene el 98.3 por ciento, la desigualdad de servicios en áreas remotas aún es alto. «El acceso sin calidad es una ilusión», dijo.

El Secretario General de PDIP, Hasto Kristiyanto, enfatizó que el Día Mundial de la Seguridad del Paciente se convirtió en un recordatorio de la responsabilidad ideológica del partido por el tema de la salud pública. «Los problemas de salud son inversiones importantes para el presente y el futuro», dijo.

Al evento también asistieron una serie de cuadros PDIP como Ganjar Pranowo, Abdullah Azwar Anas, Tri Rismaharini, Wiryanti Sukamdani, Puti Guntur Soekarno y yo Gusti Ayu Bintang Darmawati. También estuvieron presentes el tesorero adjunto Yuke Yurike, Wasekjen Yoseph Aryo Adhi Dharmo, así como funcionarios del Ministerio de Salud y BPJS Health.