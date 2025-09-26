Las mujeres de 75 lakh de Bihar reciben 10.000 rupias cada una como esquema de lanza PM Modi







Primer ministro Narendra Modi El viernes lanzó Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana, y transfirió Rs 10,000 a las cuentas bancarias de 75 lakh de mujeres.

El esquema de 7.500 millones de rupias, una iniciativa del gobierno de NDA de Bihar, tiene como objetivo promover el empoderamiento de las mujeres a través del trabajo por cuenta propia y las oportunidades de medios de vida.

Según el esquema, cada beneficiario recibirá una subvención inicial de Rs 10,000 a través de Transferencia de beneficios directoscon la posibilidad de un apoyo financiero adicional de hasta Rs 2 lakh en fases posteriores. La asistencia se puede utilizar en áreas de la elección del beneficiario, incluida la agricultura, la cría de animales, las artesanías, la sastrería, el tejido y otras empresas a pequeña escala.

El Primer Ministro lanzó el esquema virtualmente de Delhi, con el primer ministro de Bihar, Nitish Kumar, su diputado Samrat Choudhary y otros ministros que se unieron a través de la videoconferencia de Patna. Un gran número de mujeres del estado también se unieron prácticamente, informó PTI.

El lanzamiento del esquema asume significado antes de las próximas encuestas de la Asamblea en el estado.

«Según el esquema, se proporcionará asistencia financiera a una mujer de cada familia, para actividades de medios de vida de su elección, fomentando independencia económica y empoderamiento social «, dijo una declaración oficial.

«El esquema está impulsado por la comunidad en el que … junto con el apoyo financiero, las personas de recursos comunitarios conectados a grupos de autoayuda proporcionarán capacitación para apoyar su esfuerzo (de las mujeres). Para apoyar la venta de sus productos, Gramin Haat Bazaars se desarrollará aún más en el estado «, agregó.

Según la oficina del primer ministro, el esquema, una iniciativa del gobierno de Bihar, tiene como objetivo hacer que las mujeres Aatmanirbhar y promover el empoderamiento de las mujeres a través del trabajo por cuenta propia y las oportunidades de medios de vida. Proporcionará asistencia financiera a una mujer de cada familia en el estado, lo que les permitirá comenzar las actividades de empleo o medios de vida de su elección, fomentando así la independencia económica y el empoderamiento social.

(Con entradas de PTI)





