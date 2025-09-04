Las mujeres cineastas en asiático ven pequeñas ganancias en la pantalla

Una característica de la actriz taiwanesa Shu QiLa carrera de la carrera ha mostrado fuertes papeles femeninos en películas de Helmers como Hsiao-Hsien, Feng Xiaogang, Jiang Wen y Stephen Chow. Para su poderoso debut como el director «niña», dirige su atención a los problemas sociales que enfrentan las mujeres, como los esposos abusivos, el trauma generacional y la discriminación de género.

‘Girl «cuenta la historia de Hsiao-Lee, una niña retirada que crece durante la notable transformación económica de Taiwán a fines de la década de 1980. El entorno social cambiante en la isla autogestionada se refleja en la forma en que las mujeres y las niñas de la película luchan para avanzar.

La película es una gran adición a una creciente canon de películas de cineastas femeninas en Asia. Hay una creciente conciencia de las mujeres detrás de la cámara y el apoyo está aumentando: la paridad de género entre los timones es un tema candente en los festivales de cine en estos días. Pero el progreso sigue siendo lento en general, especialmente en los principales mercados como Japón y Hong Kong.

Algunos consideran que la representación femenina permanece de alrededor del 10% al 20% en los roles de dirección, producción y escritura de guiones, a nivel mundial. La censura y las disparidades de género dentro de la industria en Asia son igualmente desafiantes para las mujeres.

Pero Shu confía en que el cambio social en Asia se refleja en la industria.

«Con el progreso de los tiempos, las mujeres ya no son accesorios asociados a los hombres, sino que gradualmente han ganado más identidades. Creo que el mundo está avanzando, y hay cada vez más directores femeninas excelentes y equipos de películas cada año», dice Shu Qi. Variedad.

En 2021, el cineasta nacido en China, Chloe Zhao, se convirtió en la primera mujer asiática y en la segunda mujer en ganar al mejor director en los Premios de la Academia; Ella ganó por su historia de habitantes de furgonetas estirados financieramente en los Estados Unidos, «Nomadland».

En 2022, Awkwafina se convirtió en la primera mujer asiática en ganar a la mejor actriz en los Globos de Oro por su actuación en «The Farewell», dirigida por Lulu Wang. Y en 2023, Michelle Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en la historia del Oscar en ganar a la mejor actriz de «todo en todas partes a la vez».

«Past Lives» de Celine Song ha sido una inspiración para las mujeres en la industria: fue la primera directora asiática femenina en ser nominada tanto en la mejor imagen como en las mejores categorías de guiones originales en los Oscar.

También hay cambios en el sur de Asia. Dharamshala intl del año pasado. El festival de cine vio a las cineastas femeninas dirigiendo más de la mitad de las selecciones de características. El director indio Payal Kapadia ganó el Gran Premio en Cannes el año pasado por «All We Imagine As Light», que explora Mumbai de la clase trabajadora contemporánea a través de la vida de tres mujeres. La película ha tocado un acorde con el público indio joven.

“I was interested in women who come to a different place to work, and be financially independent. And it was something that I had seen growing up in a family of a lot of women, and also the ideas that we have, that financial freedom can in some way, give us some kind of autonomy, in India it’s more complicated than that,” Kapadia told Variedad en Cannes en 2024.

Shu cree que una mayor representación de las mujeres agregará profundidad y matices.

«La presencia de mujeres agrega más delicadeza o cambios emocionales enredados.

Ella cree que el género se está volviendo menos factor cuando se trata de hacer una película.

«Creo que los inversores valoran la eficiencia y la recuperación de costos, si la historia tendrá un mercado o si es el tema actual. El género no es un factor que determina la inversión», dice.

«Crecí en la edad de oro del cine. Muchas superestrellas femeninas nacieron tanto en el este como en el oeste. Las cineastas superestrellas modernas no solo se han dedicado a la actuación, sino que también tienden a ser diversas. Están comprometidos en dirigir, producir, enseñanza de actuación, drama y otros trabajos diversos, lo que les da a las cineasta a las mujeres una gran habitación para cultivar e impulsar una mayor influencia», dice SHU.