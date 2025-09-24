Las mujeres atletas merecen un ecosistema deportivo fuerte







Uno de los aspectos más alentadores de los renovados Shivaji Park Gymkhana es que sus portadores de oficinas están comprometidos a dar un impulso significativo al cricket femenino. En un informe de primera plana en este documento, el latón superior de Gymkhana declaró colectivamente que el próximo capítulo del club, que abre después del revampado, tendrá un enfoque especial en el cricket femenino.

Por este club, los custodios no significaban simplemente jugar al cricket. Lo que querían decir y han hecho es infraestructura improvisada para niñas y mujeres que llegan a la guardería del cricket indio para jugar. Tienen buenos vestuarios y baños para niñas en el club.

Este es un aspecto tan vital del deporte de las mujeres, a veces se pasa por alto o no se da suficiente importancia a este aspecto. No hay vestuarios o no suficientes o ninguna instalación de baño para niñas significa que las niñas pueden dejar de practicar el deporte por completo. Si no hay lugar donde puedan cambiar o ir para aliviarse, entonces algunas chicas pueden verse obligadas a dejar de practicar el deporte que aman, y de esa manera, la piscina de talento se encoge.

Este espacio de edición ha destacado instalaciones cambiantes muy pobres para las niñas, no solo en este lugar sino en otros lugares deportivos. Hemos publicado informes donde las niñas han tenido que cambiar en una camioneta/transporte que las llevó a la ubicación deportiva. Incluso ahora, hay muchos maidans en Mumbai donde los baños son escasos a ninguno y los vestuarios son inexistentes. Esto se agrava para las mujeres.

Cuando fortalecemos el ecosistema deportivo, que significa no solo equipos u oportunidades, sino también básicos como beber agua, habitaciones limpias y baños para nuestros atletas, entonces podemos hablar sobre convertirnos en un poder deportivo. No sirve de nada medallas de promoción en los podios cuando la base es tan deseadora y débil. Doff a un sombrero a las doncellas que reconocen los desafíos para las atletas y en realidad están haciendo algo para aliviarlos.





