Las muertes infantiles en MP y Rajasthan llevan a Karnataka a vigilar los jarabes para la tos







El Gobierno de Karnataka ha ordenado a todos los agentes de la ley que mantengan una vigilia estricta sobre ciertos jarabes para la tos luego de informes de muertes infantiles vinculados a su consumo en Madhya Pradesh y Rajasthan.

En una circular fechada el 5 de octubre, la Administración de Seguridad y Drogas de los Alimentos (FSDA) dijo que en vista de incidentes recientes en los que se han informado muertes en Madhya Pradesh después del consumo de jarabe de Coldrif (lote No. SR-13), se fabricó por una unidad de Pharma con sede en Tamil Nadu.

Además, se han informado algunas muertes de niños en Rajastán Debido al consumo de jarabe de dextrometorfano, afirmó el jarabe de jarabe de hidrobromuro, fabricado por Kaysons Pharma, Jaipur.

«Todos los oficiales de cumplimiento en el estado de Karnataka reciben instrucciones de mantener una vigilia estricta sobre el número de medicamentos/lotes anteriores y combinaciones similares de los fabricantes. Cualquier almacenista, distribuidor, minorista o institución gubernamental que se encuentre en posesión de estos productos, si alguno, debe realizar muestras para la prueba y el análisis, e iniciar la acción necesaria según la Ley de Medicamentos y Cosméticos, 1940», agregó.

En medio de las preocupaciones sobre la calidad de los jarabes para la tos, el Ministerio de Salud sindical El domingo subrayó la necesidad de que todos los fabricantes de medicamentos cumplan con el Anexo M revisado y advirtieron que se tomarían medidas estrictas contra los infractores.

El Ministerio convocó una reunión de alto nivel bajo la presidencia del Secretario de Salud de la Unión, Punya Salila Srivastava, con todos los estados y territorios sindicales para revisar el cumplimiento de las normas de calidad de los medicamentos y promover el uso racional de jarabes para la tos, especialmente en poblaciones pediátricas.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





