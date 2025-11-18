Las motos dominan la tasa de accidentes y el comportamiento al volante vuelve a ser el centro de atención

Bécale, VIVA – La seguridad vial sigue siendo un problema grave en Indonesia debido a las cifras accidente que sigue siendo alta. De enero a junio de 2025, Korlantas Polri registró 70.749 casos de accidentes con 11.262 víctimas mortales.

Aunque esta cifra ha bajado un 2,6 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, esta situación sigue siendo una preocupación importante. Motocicleta registrado como el vehículo más involucrado en accidentes en el primer semestre de 2025.

Diversas infracciones de tránsito son los principales desencadenantes de accidentes, que van desde la falta de disciplina hasta la falta de comprensión sobre la conducción segura. Esta condición ocurre en varias regiones y afecta a todos los grupos de edad.

La concienciación sobre la seguridad a menudo se considera trivial, aunque tiene un gran impacto en la seguridad de los conductores y otros usuarios de la vía. El cambio de comportamiento se considera uno de los pasos importantes para reducir el riesgo de accidentes.

Muchos casos muestran que la negligencia de los conductores privados a menudo perturba el viaje de vehículos grandes como los autobuses. El impacto no es sólo una pérdida material, sino también un riesgo para la seguridad de los pasajeros.

Los vehículos grandes, como los autobuses, requieren distancias de frenado más largas y tienen amplios puntos ciegos. Si un vehículo pequeño se detiene repentinamente delante de él, la posibilidad de sufrir un accidente puede aumentar drásticamente.

Como forma de preocupación por este tema, PT SAN Putra Sejahtera como propietario de PO. La SAN celebró un seminario y una campaña sobre seguridad vial titulado «Construyendo una cultura de conducción segura y responsable».

Director Principal PO. SAN, Kurnia Lesani Adnan, dijo que la educación debe comenzar desde una edad temprana. «La cultura de conducción segura no se trata sólo de reglas, sino también de moral y hábitos diarios», dijo. VIVA Automotriz Del comunicado oficial del martes 18 de noviembre de 2025.

Directora principal de PO SAN, Kurnia Lesani Adnan (centro)

Destacó los muchos conductores menores de edad que no entienden las reglas de tránsito pero aún así conducen sin permiso y sin equipo de seguridad. «El incumplimiento en las carreteras provoca accidentes mortales, incluidas colisiones con vehículos grandes como autobuses», afirmó.

Subdirector PO. SAN, Kurnia Lesari Adnan, enfatizó la importancia de la colaboración para mejorar la disciplina del tráfico. «PO. SAN espera que la seguridad vial no sea sólo un eslogan, sino que se convierta en un estilo de vida compartido», dijo Sari.