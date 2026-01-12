Las motocicletas también pueden entrar en la autopista de peaje desde Tarumajaya, Bekasi, hasta Semper, en el norte de Yakarta, tras las inundaciones.

JacartaVIVA – Inundación que volvió a inundar varias arterias arteriales, lo que obligó a la policía a tomar medidas de emergencia. Bicicleta motor se le permite pasar de nuevo por la carretera tolesta vez desde el peaje de Tarumajaya, Bekasi hasta el peaje de Semper, en el norte de Yakarta.

Esta decisión se tomó tras las fuertes lluvias que azotaron Yakarta y sus alrededores desde la mañana, dejando las arterias intransitables para los vehículos. La aglomeración de gente es inevitable.

«La discreción se llevó a cabo teniendo en cuenta la ‘fuerza mayor’ o condiciones de fuerza mayor donde las inundaciones son la principal causa de grandes concentraciones de personas», dijo a los periodistas el jefe de la Patrulla de Carreteras Principales (PJR) Cikampek Traffic Corps (Korlantas) Polri, el comisionado adjunto de policía Sandy Titah Nugroho a los periodistas, el lunes 12 de enero de 2026.

Aunque se permite el acceso de motocicletas a la autopista de peaje, se siguen aplicando estrictas medidas de seguridad y escoltas. Cientos de motociclistas fueron escoltados directamente por PJR Main Cikampek a lo largo de la ruta Tarumajaya-Semper.

«Cientos de motocicletas fueron escoltadas por el principal PJR Cikampek desde GT. Tarumajaya Bekasi hasta GT. Semper, en el norte de Yakarta, afectada por las arterias de Bekasi que quedaron sumergidas por las inundaciones», dijo.

Según Sandy, la discreción se realizó en dos etapas porque la cola de vehículos era bastante larga. La mayoría de los automovilistas quedaron atrapados en las inundaciones cuando se dirigían a trabajar.

«La discreción se realizó en 2 etapas, teniendo en cuenta que las colas eran bastante largas. La mayoría de las personas quedaron atrapadas por la inundación por la mañana cuando querían realizar actividades para ganarse la vida», dijo.

Anteriormente se informó que varias arterias del norte de Yakarta (Jakut) se inundaron hasta 60 centímetros, lo que obligó a la policía a realizar trabajos de ingeniería de tránsito.

Los motociclistas pudieron pasar por la autopista de peaje el lunes 12 de enero de 2026, tras las inundaciones en las vías principales debido a las incesantes lluvias. El jefe de la Unidad de Patrulla de Carreteras (PJR) de la Dirección de Tráfico (Ditlantas) de Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Dhanar Dhono Vernandhie, dijo que esta política es una forma de servicio para las comunidades afectadas por las inundaciones.

«Es cierto que hoy, lunes 12 de enero de 2026, nosotros, la Unidad PJR de la Dirección de Tráfico de Polda Metro Jaya, estamos llevando a cabo ingeniería de tráfico para que los vehículos de dos ruedas entren en el tramo de la carretera de peaje», dijo Dhanar a los periodistas.

Dhanar explicó que había dos carreteras de peaje que estaban abiertas temporalmente para los motociclistas. Primero, desde el peaje de Sunter hasta Kebun Bawang. En segundo lugar, desde el peaje del puente 31 hasta Angke.