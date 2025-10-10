Las misteriosas sombras del mundo mágico presentes en la última colección de Harry Potter, El niño que vivió

Jacarta – Más de dos décadas desde la historia harry potter cautivó por primera vez a millones de lectores en todo el mundo, su encanto no se ha desvanecido. El mundo mágico creado por JK Rowling sigue vivo en diversas formas, desde películas, atracciones temáticas hasta productos de moda.

Ahora, esa atmósfera mágica se presenta nuevamente a través del trabajo de los niños de la nación, la marca local Thesilversky, que ha lanzado una colección con licencia oficial titulada «El niño que vivió». Desplázate para saber más, ¡vamos!

Esta colección resalta el lado oscuro del mundo de la magia conocido a través de elementos de las Artes Oscuras, dando una sensación misteriosa y audaz que es diferente de la serie anterior. El lanzamiento coincide además con la temporada de Halloween, el momento perfecto para resaltar los temas llenos de secretos y poderes mágicos que envuelven la historia de Harry Potter.

En esta última línea, Thesilversky intenta traducir la imaginación del mundo mágico a la moda moderna. Los colores negro, gris y granate dominan todos los artículos, creando una impresión misteriosa y elegante típica de Hogwarts. Cada diseño también contiene símbolos icónicos del universo de Harry Potter, desde símbolos de relámpagos y varitas mágicas hasta siluetas de personajes que recuerdan la lucha del joven mago contra la oscuridad.

Se presenta una variedad de artículos de moda, que incluyen sudaderas con capucha, camisetas de gran tamaño, suéteres, camisas y sandalias, todos diseñados con un fuerte enfoque urbano. Esta colección no sólo está dirigida a los grandes fans de Harry Potter, sino también a los jóvenes que quieren aparecer con un estilo vanguardista y artístico.

Grace Shella, fundadora y directora creativa de Thesilversky, dijo que esta colaboración es una forma real de creatividad e imaginación inspirada en esta historia legendaria.

«Para nosotros, la colección Harry Potter es más que una simple colaboración, es una oportunidad para hacer realidad la imaginación llena de historias en forma real en cada producto Thesilversky. Esperamos ofrecer nuevas experiencias e inspiración para que cada fan vuelva a sentir la magia y los cálidos recuerdos de esta colección», dijo Grace en su declaración, citada el viernes 10 de octubre de 2025.

Anteriormente, Thesilversky lanzó con éxito la colección «Regreso a Hogwarts», que recibió una respuesta positiva de los fanáticos. Ahora, esta edición de «El niño que vivió» es una continuación de su colaboración oficial con Warner Bros.