Las minorías de Bangladesh protestan contra la «persecución y el silencio» bajo el gobierno liderado por Yunus







Varios líderes de organizaciones minoritarias en Bangladesh formó una cadena humana el lunes, acusando al gobierno interino liderado por Muhammad Yunus de no detener la violencia, los asesinatos y la persecución de comunidades minoritarias en todo el país.

Al dirigirse a una reunión organizada por el Frente de Unidad Minoritaria frente al Club de Prensa Jatiya en Dhaka, los líderes minoritarios dijeron que las investigaciones inadecuadas y la ausencia de justicia habían creado una atmósfera de miedo y desconfianza en Bangladesh.

El principal periódico de Bangladesh, The Daily Star, informó que Manindra Kumar Nath, coordinador conjunto del Frente de Unidad Minoritaria, dijo que las autoridades de Bangladesh no han logrado comunicarse con la familia del joven hindú Dipu Chandra Das, quien fue «golpeado y quemado hasta morir» en Bhaluka upazila en el distrito de Mymensingh el 18 de diciembre por acusaciones de «blasfemia religiosa».

Criticando a Yunus, Manindra Kumar dijo: «Afirma que construirá un Bangladesh humano, pero en realidad es un asesor principal inhumano».

Al llamar a personas de todas las comunidades a exigir la destitución de Yunus, alegó que las minorías han sido sometidas a una persecución continua desde que el gobierno interino asumió el poder el año pasado.

Nath también expresó su preocupación por las próximas elecciones de febrero de 2026 en Bangladesh, diciendo minoríasTemían que no pudieran participar libremente.

«Estas elecciones serán una farsa, sin una representación pública real», añadió.

Subrata Chowdhury, miembro del Consejo de Unidad Cristiana Budista Hindú de Bangladesh, dijo que las minorías, incluidos hindúes, budistas, cristianos, indígenas y otros pequeños grupos étnicos, se enfrentaban a una inseguridad extrema en la nación del sur de Asia.

«Se intenta sembrar el miedo antes de las elecciones, pero los implicados no se enfrentan a ninguna acción. Las fuerzas del orden actúan como espectadores silenciosos», afirmó.

Nim Chanda Bhowmik, uno de los presidentes del Consejo, afirmó que el patrocinio de las fuerzas divisorias y los grupos militantes estaba «contribuyendo a la violencia actual» en Bangladesh.

Afirmó que los ataques a las oficinas de prensa de los medios de comunicación bangladesíes The Daily Star y Prothom Alo, así como a organizaciones culturales como Chhayanaut y Udichi, se llevaron a cabo sin ninguna respuesta efectiva por parte del gobierno interino.

Otro miembro del Consejo, que preside el programa, pidió una adecuada investigación sobre el asesinato de Das en Mymensingh y exigió castigo para los responsables, instando al gobierno interino a frenar la opresión y persecución de las minorías religiosas y étnicas.

Bangladesh ha sido testigo de una escalada de violencia contra las minorías, incluidos los hindúes, bajo el gobierno interino liderado por Yunus, lo que ha provocado indignación entre la gente y varias organizaciones de derechos humanos en todo el mundo.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente