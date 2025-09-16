Las minas ilegales son disciplinadas, cientos de hectáreas de tierra de regreso al país

VIVA – En medio de los esfuerzos del gobierno para alentar el uso de recursos naturales responsables y sostenibles, se muestran nuevamente los estrictos pasos estatales. Controlando cientos de hectáreas de tierra mío que opera sin un permiso de préstamo para usar áreas forestales, es una prueba de la consistencia del gobierno en el mantenimiento de la gestión de la energía y los recursos minerales.

Leer también: Eradicando la circulación de cigarrillos eléctricos ilegales, las empresas le piden al gobierno que haga esto



«De acuerdo con la dirección del Ministro de Energía y Recursos Minerales, para realizar buenas prácticas mineras, continuamos fortaleciendo la supervisión y la acción en las prácticas mineras ilegal«Dijo el Director General de la Aplicación de la Ley Ministerio de Energía y Recursos MineralesRilke Jeffri Huwae, en Yakarta, lunes (15/09).

Observaciones fotográficas: Ilustración de la minería ilegal, no la mía en Weda Bey

Leer también: Segundos de 7 empleados de Freeport están atrapados por un deslizamiento subterráneo



A partir de los resultados de la operación, el estado logró controlar 321.07 hectáreas de tierras mineras. Los detalles, 148.25 hectáreas son el área del níquel Pt Weda Bay en el norte de Maluku, mientras que las otras 172.82 hectáreas son propiedad de Pt Tonia Mitra Sejahtera en el sureste de Sulawesi.

«Tienen permisos mineros, pero no tienen un permiso de préstamo para el uso forestal», explicó Jeffri, enfatizando la brecha legal que finalmente atrapó a las dos grandes empresas.

Leer también: Los precios del carbón aumentaron a US $ 105.33 por tonelada en el período de septiembre de 2025



Jeffri agregó, el Ministro de Recursos Energéticos y Minerales continuó fomentando la aplicación de buenas prácticas mineras (GMP), el concepto minero que se centró en la responsabilidad ambiental, la sostenibilidad y el cumplimiento legal.

«El Ministerio de Energía y Recursos Minerales continuará colaborando y participando de manera proactiva en cada planificación y paso de acción con la Fuerza de Tarea de Control del Área Forestal Halilintar (Fuerza de Tarea)», dijo.

Para tener en cuenta, el Ministerio de Recursos Energéticos y Minerales es una parte integral de la Fuerza de Tarea Halilintar PKH. El Ministro de Energía y Recursos Minerales se sentó en las filas del equipo directivo con varios otros ministros, el comandante de TNI, el Fiscal General, el Jefe de la Policía Nacional y el Jefe de BPKP. Mientras tanto, en la estructura de implementación técnica, el Director General de la Ley ESDM y el Director General de Minerba llevan a cabo un papel importante como miembros activos.