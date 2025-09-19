Las meta -revasil muestran anteojos inteligentes, banda neuronal en Connect 2025







Meta ray-ban exhibición de gafas inteligentes con una pantalla en lente y la banda meta neural se anunciaron en el Meta Conecte el evento 2025. Junto, la compañía también presentó las gafas inteligentes Ray-Ban Meta (Gen 2).

Las gafas de pantalla Meta Ray-Ban cuentan con una pantalla a todo color de 600 × 600 píxeles incrustada en la lente derecha con un campo de visión de 20 grados y hasta 5000 nits de brillo. Por ahora, la pantalla puede mostrar mensajes de texto y llamadas de video a través de WhatsApp y Messenger, proporcionar navegación de giro a vuelta, funcionar como visor de cámara, mostrar subtítulos en vivo y traducciones en tiempo real, y mostrar lo que está escuchando en lo que está escuchando Spotify. También puede mostrar respuestas de meta ai a sus consultas.

Apoyando las nuevas gafas de exhibición de rayas es la Meta Neural Band, una pulsera SEMG que permite el control basado en gestos. Viene con una calificación de IPX7 y se dice que entrega hasta 18 horas de duración de la batería.

Las gafas inteligentes cuentan con una cámara ultra de 12MP que puede grabar video a una resolución de 3k (30 fps) y ofrecer 3x zoom digital. Meta ha incluido dos altavoces de orejas abiertas y seis micrófonos en las gafas. En cuanto a la duración de la batería, se afirma que las gafas duran hasta 6 horas con uso mixto, y la caja de carga ofrece hasta 24 horas de uso.

Las gafas inteligentes Ray-Ban muestran 32 GB de almacenamiento interno, 2 GB de RAM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, y también están listos para la prescripción con un rango RX entre -4.00 a +4.00 potencia total. Las gafas inteligentes pesan 69 g y tienen una clasificación IPX4.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente