Las memorias del marino gay de Netflix son encantadoras

Basada en las memorias del ex marine estadounidense Greg Cope White, “The Pink Marine”, producida por el fallecido Norman Lear y adaptado para televisión por Andy Parker, netflixel drama militar, “Botas«, es una mirada irreverente pero reveladora a la amistad, la autodeterminación, el coraje y la aceptación en medio de los desafíos y demandas del campo de entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos. Tan hilarante como devastadora, la serie es una historia única sobre la mayoría de edad centrada en un improbable recluta de la Marina que está desesperado por encontrarse a sí mismo.

“Boots” se estrena en 1990 en una oficina de reclutamiento en Nueva Orleans. Con el caos de la escuela secundaria y su constante acoso detrás de él, Cameron Cope (un personaje perfectamente elegido) Miles Heizer) está desesperado por un nuevo capítulo. Decidida a ocultar su sexualidad y agotada por los caprichos de su caótica madre, Bárbara (Vera Farmiga), que ha mudado con su familia 10 veces en los últimos 12 años, Cameron, amante de Wilson Phillips, decide unirse a los Marines junto a su mejor y único amigo, Ray McAffey (Liam Oh), como una forma de escapar de la monotonía de su vida y las payasadas de su madre.

Desafortunadamente, no es muy consciente de en qué se está metiendo, y definitivamente debería haber visto “Full Metal Jacket”, como sugirió Ray, en lugar de las reposiciones de “Golden Girls”. Cuando él y Ray llegan a Parris Island, Carolina del Sur, para su entrenamiento básico de 13 semanas y son sacados del autobús por un tiránico Sargento Mayor (Cedrick Cooper) y sus asistentes, rápidamente se da cuenta de que ha tomado una decisión abismal. Tampoco ayuda que ser gay sea ilegal en todas las ramas de las fuerzas armadas.

La serie abarca los tres meses completos del campo de entrenamiento, abarcando carreras de obstáculos y de confianza, tiro con rifle y la prueba final de 54 horas, conocida como Crucible. Cameron, Ray y todo el pelotón son llevados al límite físico y emocional. Aunque ya está fuera de su elemento, las cosas cambian aún más para Cameron con la llegada del sargento. Sullivan (Max Parker), un marine cruel y muy condecorado que lo ve como un objetivo. Además, la determinación de Ray de convertirse en el Hombre de Honor de la unidad (el mayor honor para los reclutas) y las luchas de Cameron por encajar ponen a prueba su amistad.

“Boots” toca todos los ritmos conmovedores y conmovedores por los que se conoce la obra de Lear, pero el creador Parker y la sala de guionistas pusieron su propio sello en el programa. Desde la banda sonora inspirada en la década de 1990, que incluye canciones de George Michael y Sade, hasta un elenco diverso y sólido con personajes distintivos y memorables, la serie es un retrato convincente, divertido y a veces trágico de la hermandad, el autosacrificio y el costo de servir al país. Aunque gran parte de “Boots” es pesada, hay partes más ligeras, incluido el monólogo interno de Cameron, que se presenta como una versión más atrevida y segura de sí mismo, hasta personajes destacados como su maníaco pero divertido compañero recluta Hicks (Angus O’Brien) y la incorporación tardía del orgulloso dominicano Santos (Rico Paris) hacen que la narrativa sea memorable.

Aunque el pelotón en sí sustenta la historia, el público también puede ver un poco más sobre el funcionamiento interno de los Marines y Parris Island. La capitana Fajardo (Ana Ayora) es la primera mujer en liderar una empresa dominada por hombres en la base, y la serie ilustra el rechazo lleno de misoginia que recibe en su papel, no solo de sus superiores sino también de sus subordinados. Además, Cameron, que anteriormente se había centrado en lo que percibe como sus propios defectos y en ocultar su sexualidad, comienza a ver las injusticias que también enfrentan sus compañeros reclutas, incluidas la gordofobia y el racismo.

“Boots” es un reloj encantador y sincero. Se trata de un joven que adquiere introspección y un sentido de madurez en un entorno extraordinariamente desafiante y represivo. En vísperas de la Guerra del Golfo, se presenta al público a varios hombres jóvenes (y a un par de mujeres) que las circunstancias los unen y los empujan al borde mientras, lenta y a menudo dolorosamente, aprenden exactamente quiénes son y de qué están hechos.

“Boots” ahora se transmite en Netflix.