Las memorias de Kevin Federline detallan el presunto uso de drogas y la tutela de Britney Spears

Con sus memorias debut «You Thought You Knew», Kevin Federline está contando su versión de la historia. El hombre de 47 años saltó a la fama pública por primera vez como Britney lanzas‘segundo marido después de casarse en 2004, arrancado de su creciente carrera como bailarín y arrojado a un mundo caótico de paparazzi y superestrella. Pero las cosas pronto se pusieron difíciles tras el nacimiento de sus dos hijos, Preston y Jayden, lo que llevó a años de luchas internas por la custodia debido a la preocupación por la salud mental de Spears y su ridículo como figura pública.

Federline describe gran parte de sus experiencias con Spears en “You Thought You Knew”, que se estrenará el 21 de octubre, mientras arroja luz sobre su trayectoria personal. Desde el principio, el nativo de Fresno reflexiona sobre su floreciente carrera de baile en la gira con LFO y Pink en medio de su relación con Shar Jackson, con quien tiene dos hijos. Pero gran parte de su historia se centra en Spears y su tumultuoso romance, desde el torbellino de atención hasta su dinámica inevitablemente polémica. A pesar de todo, reitera su devoción por ser padre de sus seis hijos, afirmando que sólo le importa protegerlos de los males del mundo.

En una declaración a Variedadun representante de Spears dice: «Con la noticia del libro de Kevin, una vez más él y otros se están beneficiando de ella y, lamentablemente, esto ocurre después de que la manutención de los hijos de Kevin terminó. Lo único que le importa son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante este sensacionalismo. Ella detalló su viaje en sus memorias».

Federline, que ahora vive en Hawái con su esposa Victoria Prince, relata los impactantes momentos de su vida en “You Thought You Knew”, y divulga cómo se desarrolló todo.

Federline fue arrojada al abismo

Después de conocer a Spears en el club Joseph’s de Hollywood y desatar su romance, Federline fue incorporada a su círculo, ya que exigió que su equipo lo incluyera en su gira europea. Su seguridad le advirtió que “tuviera cuidado” y que estaba “en un barco que se hundía”, lo que, según él, era “la primera advertencia real”, pero fue una noche en Ámsterdam la que finalmente cambió su perspectiva. Regresaron a su habitación de hotel después de una noche de fiesta cuando Spears dijo que volvería enseguida. Más tarde, Federline la descubrió besándose con una bailarina llamada Theresa y rápidamente hizo las maletas para abandonar la gira, sólo para cambiar de opinión después de que ella se disculpara. Aún así, recordó, «ese momento fue un punto de inflexión para los dos», uno en el que ella se dio cuenta de que él no estaba allí por la «fama o los beneficios».

Spears tenía ‘asuntos pendientes’ con Justin Timberlake

La noche antes de que Federline se casara con Spears en 2004, recuerda que ella tuvo una llamada telefónica con su exnovio Justin Timberlake fuera de donde se alojaban en Santa Mónica. Dijo que podía “darse cuenta de que Britney todavía tenía algunos asuntos pendientes” con Timberlake y que había estado llorando. Explicó que necesitaba llamar a Timberlake “para poner fin a un capítulo de su vida antes de comenzar uno nuevo” y quería cerrarlo. Pero “incluso después de la boda, me di cuenta de que ella no había seguido adelante del todo”, escribe. «Mirando hacia atrás, especialmente después de escuchar lo que dijo en su libro, me doy cuenta de que era más profundo que eso. Ella nunca lo superó realmente. Podría haberme amado, pero siempre hubo algo con Justin que no podía dejar ir».

Se enteró de su divorcio a través de una entrevista

Federline afirma a lo largo de sus memorias que tuvo varios puntos de ruptura durante su relación con Spears, pero señala específicamente una noche en la que supo que “este era el principio del fin” de su matrimonio. En 2006, Federline estaba celebrando el lanzamiento de su álbum debut con una fiesta en los Paramount Studios de Los Ángeles en Halloween. Spears inicialmente dijo que no asistiría, pero inevitablemente apareció junto con su hermano Brian, su padre Jamie, el agente Jason Trawick y una actriz anónima. Federline la encontró en su camerino consumiendo cocaína con la actriz, algo que la había visto hacer antes, pero que se sorprendió al presenciarlo mientras estaba amamantando en ese momento.

Federline la confrontó por el uso de cocaína y le dijo: «Por favor, no vayas a casa y amamantes a los niños de esta manera. Llama a tu mamá o a alguien. Necesitamos conseguir fórmula. No puedes hacer esto». Luego, Spears le arrojó una bebida a la cara y se fue furiosa, mientras Federline llamó a su madre e insistió en que no dejara que Spears amamantara en su casa. A la mañana siguiente, Federline llamó a su abogado Mark Kaplan para redactar una carta legal exigiendo que Spears dejara de amamantar a sus hijos, y Federline abandonó la ciudad para promocionar su disco, ignorando sus llamadas y mensajes. Mientras estaba en Toronto para una entrevista en MuchMusic, un productor le preguntó justo antes de salir al aire: «¿Qué te parece que Britney solicite el divorcio?». – la primera vez que escuchó sobre su separación.

Detalla el comportamiento errático de Spears hacia sus hijos

Federline pasa gran parte de “You Thought You Knew” insistiendo en que su principal prioridad siempre ha sido proteger a sus hijos y brindarles una vida segura. Pero escribe sobre varios casos en los que afirma que Spears actuó de manera abusiva y errática con sus dos hijos. Quizás en el momento más impactante del libro, describe cómo sus hijos Preston y Jayden se despertaron varias noches y Spears estaba parada en la puerta mirándolos dormir con un cuchillo en la mano. «Oh, ¿estás despierto?» dijo, sólo para “darse la vuelta y marcharse sin explicación”.

El libro también detalla varios otros incidentes que sus hijos le contaron, incluido uno en el que Preston afirmó que Spears le dio un puñetazo en la cara. Federline afirma que Spears les decoloró el cabello hasta el cuero cabelludo, dejándolos con quemaduras, y que Preston una vez le preguntó cuando tenía 10 u 11 años por qué Spears seguía obligándolo a bañarse con ella. Los niños registraron algunos incidentes con Spears en sus teléfonos, incluidas ocasiones en las que ella los reprendió verbalmente y una vez despertó a Jayden a medianoche para ponerse loción en la cara en una noche escolar. Dice que Spears también le dio mariscos a Jayden, sabiendo que era alérgico a ellos. En lo que Federline describe como otro punto de ruptura, Preston se fue de vacaciones a Europa con la familia de su novia, donde recibió una llamada de Spears, culpando a Federline de todo. Después de que Preston la confrontó y la llamó, Federline recuerda: «Su respuesta fue escalofriante: le dijo que deseaba que él, su hermano y yo estuviéramos muertos».

Reflexiona sobre los infames momentos paparazzi de Spears

en sus memorias “La mujer en mí” Spears explica que su separación de Federline y su severa depresión posparto llevaron a su infame episodio en el que se afeitó la cabeza y atacó el auto de un paparazzo. Federline reflexiona sobre ese período en “You Thought You Knew”, describiendo el momento en que Spears se encerró en un baño con Jayden y afirmó que Jayden estaba siendo abusado en la casa de Federline. Después de un enfrentamiento que duró horas, a Spears le pusieron una camisa de fuerza y ​​la colocaron en una bodega 5150 mientras los médicos inspeccionaban a sus hijos debido a sus “afirmaciones extravagantes”. “Me sentí mal por lo que ella estaba pasando”, afirma. «Era alguien a quien había amado».

Federline no pudo respaldar el movimiento Free Britney

Después de que Spears fuera puesta bajo tutela, Federline dice que «apoyó la decisión porque creía que era la única manera de estabilizar su situación y, lo que es más importante, proporcionar un entorno más seguro para nuestros hijos». Dirige su atención al movimiento Free Britney, que se manifestó por su liberación de la tutela. «Traté de entender de dónde venían, pero nunca pude respaldarlo por completo», escribe. «A veces, parecía más la mentalidad mafiosa de un fandom que una preocupación genuina por el bienestar de Britney». Teoriza que la jueza que puso fin a la tutela en 2021 sintió la “presión” del movimiento Free Britney, lo que “llevó a la jueza a ignorar los informes profesionales y ceder ante la opinión pública, especialmente con su propia elección en juego”.

Cuando terminó la tutela, «se preparó para lo peor». «El movimiento Free Britney se equivocó», dice. «Todas esas personas que pusieron tanto esfuerzo en eso deberían ahora poner la misma energía en el movimiento Save Britney. Porque ya no se trata de libertad. Se trata de supervivencia».

Está preocupado por el bienestar de Spears

Aunque Federline no ha hablado con Spears en años, dice que siente «una urgencia cada vez mayor que no puedo ignorar» y que su situación «corre hacia algo irreversible». «Todos los signos están ahí: el comportamiento errático, el aislamiento, el ciclo de personas a su alrededor, la negativa a aceptar ayuda. Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien», escribe. «Desde donde estoy sentado, el tiempo corre y nos acercamos a la undécima hora. Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos se queden en pedazos. Aman a su mamá. Han visto las señales de alerta. Pero no saben cómo ayudar sin ser atacados, incomprendidos o culpados».