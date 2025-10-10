Las mejores películas de terror de 2025, clasificadas: ‘Sinners’, ‘Weapons’ y más

2025 ha sido un año sólido para las películas de terror, tanto en términos de calendario de estrenos continuos como de numerosos éxitos de taquilla. Desde monstruosos estrenos para películas como “Sinners” y “Final Destination Bloodlines” hasta estrenos de transmisión de boca en boca como “Dead Mail” y “Best Wishes to All”, hay tantos destacados que cualquier fanático del terror tiene mucho trabajo por delante para ponerse al día. Todavía hay mucho en camino este año también, incluido “Black Phone 2”, “Predator: Badlands” y muchos más. A continuación, echa un vistazo a VariedadLa lista de las mejores películas de terror del año hasta ahora, una selección que, con suerte, invita a un debate animado y alienta a agregar algunos títulos nuevos a su lista de seguimiento de Letterboxd.
En primer lugar, algunas menciones honoríficas, por orden alfabético:
“Tráela de vuelta” (A24) — La continuación de “Talk to Me” de Danny y Michael Philippou está bellamente filmada y presenta una gran actuación de Sally Hawkins, pero está atrapada en una marcha tremendamente deprimente.
“Payaso en un maizal” (RLJE Films y Shudder) – Más inteligente de lo que su nombre indica, un giro a mitad de película funciona bien para cambiar las convenciones del género.
«Gota» (Universal Pictures) — En una de las mejores películas de palomitas de maíz del año, Meghann Fahy tiene que salir de una situación difícil tras otra en este thriller de bajo presupuesto filmado dinámicamente.
“Depredador: Asesino de asesinos” (Hulu) — Este impresionante tríptico ofrece algunas de las batallas de Predator más épicas de la historia, con la animación actuando como un lienzo maravilloso para escenas de lucha prohibitivamente costosas.
«Dulce venganza» (Horror Inc. y Jason Universe) — Puede que sea breve, pero esta breve historia de Jason hace un gran trabajo al ofrecer acción sangrienta con un toque retro y le da al legendario asesino un enemigo formidable. Esperamos que se convierta en un largometraje, ya que parece que el escritor y director Mike P. Nelson realmente entiende lo que hace funcionar el universo de “Viernes 13”.
-
El vengador tóxico
Cineverso
El escritor y director Macon Blair amplifica el corazón, pero mantiene la violencia y la sátira, en esta reinvención de la emblemática película Troma. Peter Dinklage es empático como el hombre detrás de Toxie, un humilde conserje, mientras que Kevin Bacon es maravillosamente malvado como un imbécil multimillonario, con Elijah Wood y Taylour Paige también participando en la diversión. Frenética, extraña y cargada de amor por el original, “The Toxic Avenger” mantendrá felices a los fanáticos y traerá alegría a los nuevos devotos.
-
Presencia
Neón
La visión única de Steven Soderbergh de una historia de fantasmas encuentra a su cámara deambulando por una casa en un modo espectral en primera persona. La familia que está dentro ciertamente puede sentir el espíritu deambulando por el hogar, pero ¿por qué? Ciertamente, hay más cosas sucediendo en la historia que asuntos pendientes, y Soderbergh puede aterrizar el avión en el misterio del asesinato escrito por su frecuente colaborador David Koepp. Para el trabajo experimental, es un gran éxito.
-
ojos de corazon
Gemas de pantalla
Josh Ruben dirigió una pieza complicada de la cultura pop, mezclando una comedia romántica perfectamente encantadora con el ADN de una novela policíaca al estilo “Scream”. Olivia Holt y Mason Gooding son infinitamente encantadores como una nueva pareja con el encuentro más convencional de todos los tiempos. Pero, ¿qué sucede cuando su primera noche juntos se convierte en una película de una noche loca en la que son perseguidos por un asesino en serie? En última instancia, las risas superan los sustos, pero es un gran giro de género para los fanáticos del slasher, elevado por un elenco de apoyo que incluye giros memorables de Gigi Zumbado, Michaela Watkins, Devon Sawa y Jordana Brewster.
-
Mis mejores deseos para todos
Estremecimiento
Esta película de terror japonesa está llena de algunas de las imágenes más imborrables que se han visto en pantalla este año, combustible de pesadilla para aquellos que pueden mantener los ojos abiertos. Kotone Furukawa interpreta a una joven que visita a sus abuelos y se topa con una parte muy impactante (y aparentemente normalizada) de su historia familiar. Al contar una historia más amplia sobre la felicidad y la cultura de clases, la película de Yuta Shimotsu tiene más impacto cuando está en modo drama familiar gonzo, convirtiendo sacrificios deslumbrantes en un asunto familiar.
-
Correo muerto
Estremecimiento
El singular misterio de la conspiración de Joe DeBoer y Kyle McConaghy parece sacado de los años 80, con un diseño de producción y una realización cinematográfica que recuerdan una reliquia VHS olvidada hace mucho tiempo. Cuando secuestran a un experto en sintetizadores, consigue enviar una carta desesperada al correo y los detectives aficionados de la oficina de cartas muertas empiezan a cazar. Las cosas se complican rápidamente para todas las partes involucradas, y las imágenes y la banda sonora de la película permanecen incluso después de que aparecen los créditos.
-
el mono
Neón
El cambio radical de Osgood Perkins después del éxito de “Longlegs” fue esta sangrienta comedia oscura sobre un mono de juguete que trae muerte y destrucción donde quiera que vaya. Theo James es un divertidísimo interpretando a gemelos idénticos que intentan, sin éxito, mantener enterrada esta fuerza malévola, y algunas de las muertes más extrañas del año son cortesía de este demonio peludo. Un trabajo desagradable y brutal que seguramente satisfará a los sabuesos.
-
Te amare por siempre
utopía
No es una película de terror convencional, este drama romántico aumenta lentamente la tensión sofocante a medida que los elementos de la comedia romántica dan paso a una historia demasiado real de una relación tóxica y psicológicamente abusiva. Sofia Black-D’Elia interpreta a una estudiante de derecho que es bombardeada por el atractivo y encantador finlandés (Ray Nicholson). Parece ser el chico perfecto hasta que su control sobre ella pasa de mensajes de texto irritantes y frecuentes a ataques de gritos suicidas por llamadas perdidas. Cazzie David y Elisa Kalani coescribieron y dirigieron esta ingeniosa película.
-
Juntos
Neón
La desgarradora historia de amor de terror corporal de Michael Shanks está protagonizada por los cónyuges de la vida real Dave Franco y Alison Brie como una pareja que se vuelve cada vez más unida físicamente incluso cuando su relación se encuentra en terreno inestable. La película incluye algunas de las escenas de “aléjate de la pantalla” más comentadas del año (¡La sierra! ¡Los globos oculares! ¡El pene!) y algunos guiños visuales geniales a otros clásicos del terror. Es una máquina simple, mezquina y emocionante y una excelente manera de iniciarse en el horror corporal, para aquellos interesados en dar el repugnante paso.
-
28 años después
Lanzamiento de imágenes de Sony
El regreso del director Danny Boyle y el escritor Alex Garland a la franquicia zombie es audaz, divisivo, sangriento y una aventura increíble. Al reunirse con el director de fotografía de “28 Days Later”, Anthony Dod Mantle, quien filmó gran parte de la película en complejas plataformas iPhone, los elegantes colores y la edición mantienen todo sorprendente. La apariencia elegante subraya la inquietante sangre y las actividades trepidantes, mientras el joven Alfie Williams aprende a convertirse en hombre escabulléndose para disparar a los zombis en una zona infectada. Aaron Taylor-Johnson y Ralph Fiennes añaden valor a sus papeles secundarios, y es difícil creer que se estrene otra secuela en cuestión de meses.
-
Compañero
Fotos de Warner Bros.
Este sinuoso thriller de ciencia ficción está protagonizado por Sophie Thatcher como un robot amoroso que es manipulado para cometer un asesinato mientras está de vacaciones con un tortuoso grupo de amigos. Thatcher es fantástica, acepta no solo su novio (un Jack Quaid deliciosamente zalamero), sino también el hecho de que, después de todo, ella no es humana, y los giros sangrientos siguen aumentando las apuestas. Infravalorada teatralmente, “Companion” seguramente se convertirá en un favorito de culto una vez que se descubra en streaming.
-
Linajes de destino final
Fotos de Warner Bros.
¿Quién hubiera pensado que la sexta película de esta querida franquicia, que llega después de un intervalo de 14 años desde el capítulo anterior, complacería al público de manera tan ágil? “Bloodlines” tiene muchos de los mismos ritmos que las entregas anteriores, aunque realiza algunos cambios clave: el grupo de personas que evitan el cruel destino de la Muerte son todos miembros de la familia en lugar de extraños al azar; el escenario onírico inicial fue un flashback, lo que permitió que la película principal se llenara de nuevos personajes que aún no habían muerto; y la película se sintió de mayor alcance en general. Pero al final, lo que funcionó muy bien fueron los asesinatos pegajosos, que eran una combinación perfecta de diversión y vergüenza. Si a esto le sumamos un sincero adiós del miembro de la franquicia Tony Todd, no sorprende que haya sido un éxito comercial y de crítica tan grande.
-
Los sudarios
Películas de Jano
La última película de David Cronenberg trata sobre los vivos que frecuentan los cementerios, concretamente Karsh (Vincent Cassel), un hombre que construye cámaras en las tumbas para que los dolientes puedan ver a sus seres queridos pudrirse en tiempo real. Es un argumento deprimente que se transforma en una historia espinosa de intriga corporativa, completa con florituras de horror corporal y momentos románticos tan cachondos como vulnerables. Un capítulo extraño en una carrera incomparable, “The Shrouds” es una visita obligada mientras Cronenberg reflexiona sobre la muerte con un gran grupo de actores, incluidos Diane Kruger, Guy Pearce y Sandrine Holt.
-
Armas
Warner Bros.
El ambicioso examen de Zach Cregger sobre el mal que se apodera de una pequeña ciudad tiene éxito al poner en primer plano personajes interesantes y complicados. Cuando un grupo de niños se escapa en medio de la noche, los problemáticos habitantes interpretados por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich y Austin Abrams se encuentran entre los que buscan (y tropiezan) respuestas. Escenarios bien dirigidos, giros siniestros y un final escandaloso hacen de “Armas” una visita obligada.
-
pecadores
Fotos de Warner Bros.
Un trabajo increíblemente confiado y lleno de imaginación, el escritor y director Ryan Coogler entregó su mejor película hasta el momento con esta historia de terror llena de música. Dirigido por Michael B. Jordan, el mejor de su carrera, que interpreta a los gemelos Smokestack, cada personaje de esta rica obra, que se desvía hacia lo sobrenatural una vez que un vampiro irlandés comienza a infectar a la clientela del nuevo local de música de los gemelos, podría anclar su propia película. La mezcla es sexy, sorprendente y magníficamente filmada, y un giro inolvidable a la conocida tradición de los chupasangres.