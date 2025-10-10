Las mejores películas de terror de 2025, clasificadas: ‘Sinners’, ‘Weapons’ y más

2025 ha sido un año sólido para las películas de terror, tanto en términos de calendario de estrenos continuos como de numerosos éxitos de taquilla. Desde monstruosos estrenos para películas como “Sinners” y “Final Destination Bloodlines” hasta estrenos de transmisión de boca en boca como “Dead Mail” y “Best Wishes to All”, hay tantos destacados que cualquier fanático del terror tiene mucho trabajo por delante para ponerse al día. Todavía hay mucho en camino este año también, incluido “Black Phone 2”, “Predator: Badlands” y muchos más. A continuación, echa un vistazo a VariedadLa lista de las mejores películas de terror del año hasta ahora, una selección que, con suerte, invita a un debate animado y alienta a agregar algunos títulos nuevos a su lista de seguimiento de Letterboxd.

En primer lugar, algunas menciones honoríficas, por orden alfabético:

“Tráela de vuelta” (A24) — La continuación de “Talk to Me” de Danny y Michael Philippou está bellamente filmada y presenta una gran actuación de Sally Hawkins, pero está atrapada en una marcha tremendamente deprimente.

“Payaso en un maizal” (RLJE Films y Shudder) – Más inteligente de lo que su nombre indica, un giro a mitad de película funciona bien para cambiar las convenciones del género.

«Gota» (Universal Pictures) — En una de las mejores películas de palomitas de maíz del año, Meghann Fahy tiene que salir de una situación difícil tras otra en este thriller de bajo presupuesto filmado dinámicamente.

“Depredador: Asesino de asesinos” (Hulu) — Este impresionante tríptico ofrece algunas de las batallas de Predator más épicas de la historia, con la animación actuando como un lienzo maravilloso para escenas de lucha prohibitivamente costosas.

«Dulce venganza» (Horror Inc. y Jason Universe) — Puede que sea breve, pero esta breve historia de Jason hace un gran trabajo al ofrecer acción sangrienta con un toque retro y le da al legendario asesino un enemigo formidable. Esperamos que se convierta en un largometraje, ya que parece que el escritor y director Mike P. Nelson realmente entiende lo que hace funcionar el universo de “Viernes 13”.