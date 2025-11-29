Las mejores ofertas del Black Friday de barras de sonido 2025: 44% de descuento

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliado.

Si está buscando mejorar su experiencia visual en casa, ahora es el momento de hacer el derroche. Uno de los aspectos más importantes de cualquier cine en casa es un sistema de sonido premium, uno que permita una experiencia auditiva inmersiva para cualquier programa o película que decidas disfrutar desde el sofá de la sala.

Pero no todo el mundo tiene el espacio (o el dinero) para un sistema de audio doméstico completo. Ahí es donde un buena barra de sonido Viene en. Delgados y elegantes, estos parlantes portátiles brindan un sonido impresionante para su tamaño, y a menudo van más allá de lo que obtienes solo con los parlantes de tu televisor.

Y si estaba buscando mejorar su experiencia de visualización en casa, ahora es el momento de hacer el derroche con una serie de mejores ofertas de barras de sonido en líneaincluidas las unidades más vendidas de LG, bosé y Sony con hasta un 81% de descuento. La barra de sonido más barata comienza en sólo $38. Aquí están las mejores ventas de barras de sonido para comprar ahora mismo.

EL ÚLTIMO Gran oferta Barra de sonido ULTIMEA 5.1CH

El Barra de sonido ULTIMEA 5.1CH es una de las mejores ofertas de barras de sonido que encontramos en línea durante Prime Day en Amazon, que le ofrece esta barra de sonido inalámbrica bien revisada por solo $ 99,99. Eso es un impresionante descuento del 44 % sobre su precio normal de $ 179,99. La barra de sonido delgada y elegante ofrece fácil emparejamiento Bluetooth 5.4, 300 vatios de potencia y una gama completa de sonido que realmente se amplifica en toda la habitación. Este también viene con un control remoto.

bosé ELECCIÓN DE LOS EDITORES Altavoz de TV Bose

Bose es uno de los nombres destacados del audio doméstico y su barras de sonido casi nunca sale a la venta. Por eso este descuento de $80 en el Altavoz de TV Bose es algo que querrás aprovechar.

La delgada barra de sonido cuenta con controladores de altavoz duales en su carcasa compacta y realmente funciona a toda máquina. Junto con la tecnología Dolby, la barra de sonido crea un audio potente y realista que resuena en toda la habitación, ya sea que estés viendo una película o jugando tu videojuego favorito. Este conjunto incluye HDMI eARC/ARC y cables de audio óptico para una fácil configuración. Los precios de Amazon pueden cambiar en cualquier momento, por lo que recomendamos agregarlos al carrito mientras la oferta aún esté activa.

sony Incluye SUBWOOFER Barra de sonido Sony HT-S400

Sony HT-S400 es lo más cerca que puede estar de un sonido cinematográfico sin el alto precio que conlleva esta impresionante tecnología, especialmente ahora que tiene un descuento de $122. La tecnología incorporada mejora automáticamente todo lo más cerca posible del audio cinematográfico de 2.1 canales. Esta barra de sonido también viene con un subwoofer que ofrece agudos nítidos y graves retumbantes. Y puedes elegir entre una amplia gama de ajustes preestablecidos, como los modos Deportes, Juegos y Música.

LG TAMBIÉN CONSIDERE Barra de sonido de cine en casa LG S90TR OLED Evo de 7.1.3 canales

Obtenga potencia de audio desde una configuración compacta gracias a The Barra de sonido de cine en casa LG S90TR OLED Evo de 7.1.3 canales combo. Las barras de sonido LG, uno de los nombres más confiables en entretenimiento en el hogar, son conocidas por su consistencia y alto rendimiento. Un ejemplo: LG usa IA para ajustar automáticamente los niveles de sonido según lo que estás viendo, aumentando los niveles de graves para música y juegos, mostrando comentarios para deportes en vivo y creando una experiencia multicanal para películas.

Amazonas MEJOR VALOR Barra de sonido Amazon Fire TV

Barra de sonido Fire TV de Amazon ofrece un audio realmente impresionante para su tamaño portátil. Obtenga un emparejamiento Bluetooth sencillo con sonido Dolby Audio, ideal para ver películas y jugar, o como altavoz para escuchar música. Emparéjalo con tu Fire TV y controla todo con un control remoto (también se puede emparejar con aparatos que no sean Fire TV). Este es el barra de sonido número uno en ventas en Amazon, con más de 10.000 unidades vendidas sólo en el último mes. La última vez que esta barra de sonido salió a la venta fue Prime Day, así que considérelo una oferta extendida.