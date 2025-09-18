Las mejores ofertas de atuendo de la oficina de Wearhouse para hombres: Compre en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

En Hollywood, las apariencias no son solo sobre alfombras rojas, se tratan de la rutina diaria. Para los agentes, representantes y ejecutivos, la oficina tiene su propio código de vestimenta, uno que exige esmalte sin atraer una atención innecesaria. Casa de ropa para hombres, Hace mucho tiempo conocido por su traje, se ha convertido en una fuente confiable para los actores de poder de la industria del entretenimiento que navegan por la ropa de trabajo moderna.

Donde las agencias de la vieja escuela una vez se inclinaron fuertemente en trajes de tres piezas y sastrería rígida, el uniforme de oficina posterior a la pandemia ha cambiado. Los representantes quieren comodidad, versatilidad y algo que se traduzca de los almuerzos de los clientes a proyecciones nocturnas. La casa de ropa masculina se ha inclinado hacia este cambio, almacenando armarios con elementos esenciales como trajes de mezcla de lana de ajuste delgado que se pueden romper y usar como separados, chinos de estiramiento tecnológico que mantienen su forma a través de largos días de llamadas y blazers a medida lo suficiente como para ser en capas sobre una camiseta cuando las reuniones corren casuales.

Para los agentes que corren entre un estudio de estudio y una casa de Soho, la colección de camisas de vestir resistentes a las arrugas de la marca se ha convertido en un elemento básico, piezas que pueden sobrevivir un día completo en una bolsa de prenda sin perder su ventaja. Mientras tanto, los Polos de punto y los cuartos de Zips de la tienda, reflejan la adopción de la industria de los negocios casuales, proporcionando a los representantes opciones fuera de servicio que aún parecen intencionales en las llamadas de zoom o en los mezcladores después del trabajo.

El calzado ha seguido la misma trayectoria: los mocasines más elegantes y las botas Chelsea tienen prioridad sobre el tradicional Oxford, combinándose limpiamente con todo, desde trajes delgados hasta mezclillas oscuras. Los accesorios completan el paquete, con Wearhouse para hombres que ofrecen cinturones de cuero, corbatas apagadas y sutiles cuadrados de bolsillo.

