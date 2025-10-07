Las mejores ofertas de Amazon Prime Day 2025 en juguetes y accesorios para niños Artículos para bebés

Termómetro para bebé Frida, termómetro infrarrojo 3 en 1

Se acerca la temporada de frío, abastecerse ahora. La marca Frida Baby es definitivamente una de las favoritas de los padres. Está lleno de dispositivos y artilugios para ayudar a su bebé cuando tiene fugas, mocos, gases o incluso descamación. El chupa mocos es una leyenda y ahora fabrican uno eléctrico (ver más abajo). Pero lo que todo padre realmente necesita es una gran cantidad de termómetros (uno nunca es suficiente). Afortunadamente, Frida te permite probar la temperatura del bebé en el oído, la frente y también hay una opción sin contacto.