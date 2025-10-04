Las mejores apuestas contra el spread: la semana de fútbol universitario 6

Fútbol americano universitario está respirando profundo muy necesario después de una semana llena de algunos de los mejores enfrentamientos que el deporte tiene para ofrecer. Aún así, hay dos top-25 enfrentamientos en el libro mayor el sábado por la tarde.

El primero de los dos tiene lugar en Tuscaloosa, donde la décima marea carmesí de Alabama son favoritos de 10.5 puntos sobre los 16º Vanderbilt Commodores.

El segundo de los dos es el enfrentamiento en horario primo de la semana. Los Seminoles del Estado de Florida serán los anfitriones de los Miami Hurricanes como perdedores domésticos de 4.5 puntos.

Mientras me mantengo alejado de Vandy, en todo el estado de Florida para hacerlo en la línea de dinero (Lea más sobre eso aquí). Pero si realmente quieres entrar en la diversión de la SEC, te dejaré con esta estadística.

En juegos con dos equipos clasificados desde 2017El equipo local tiene 204-100 directamente. Además, el equipo local es 178-118-8 contra la propagación.

Entonces la historia favorece FSU y Alabama.

Washington -6.5

Los Terrapins de Maryland son 4-0 en el año bajo el entrenador en jefe Greg Schiano. Sin embargo, su mejor victoria es sobre los Badgers de Wisconsin, que aún no han vencido a un oponente Power Four esta temporada.

Además, Maryland se enfrentará a un conjunto particularmente extraño de circunstancias de apuestas.

«Esta semana, obtuvieron a Washington, en casa, y debido a esa victoria en Madison hace un par de semanas, se enfrentarán a un sistema de apuestas bastante sólido que dicen que los equipos que juegan en casa en los juegos de conferencias como perros de más de 3 puntos cuando vienen de una gran victoria molesta como un interior de dos dígitos que han sido un juego contra el equipo, 28-49 ATS (36.4%) desde 2010″, » escribe Steve Makinen en Vsin.

Básicamente, Maryland logró un malestar en la carretera, ahora están organizando un mejor equipo que ellos en los Huskies de Washington.

Estoy tomando a los Huskies para mantener viva su esperanza de conferencia e incluso en su récord en el camino.

Louisville -6.5

Hay una razón por la cual el equipo sin clasificar es un favorito de touchdown sobre el número 24 UVA, y eso porque son el mejor equipo de fútbol.

La Virginia Cavaliers Están saliendo de una victoria de 46-38 en tiempo extra sobre los Seminoles de FSU la semana pasada. La asaltación de campo emocional hace de este un duro viaje por carretera para hacer un equipo que intenta reenfocarse y hacer una carrera de campeonato ACC.

Louisville, por otro lado, está defendiendo su territorio de su casa después de una victoria detrás de una victoria en un juego de rivalidad en la carretera sobre los Pitt Panthers.

Me gusta que Louisville se acomode en su multitud y domine este juego desde el silbato hasta el silbato. UVA está 0-1 en el camino este año y se enfrentarán a una máquina de forzamiento de facturación.

Juega de línea de dinero rápido

Para esta sección, estoy tirando un parlay de línea de dinero para tres equipos que se extienden, también respaldaría o me burlaría.

Virginia Tech -6.5

Clemson -14.5

Marina -12.5

SMU -17.5

Tome estos equipos en la línea de dinero para un parlay de +130, o compre 7.5 puntos para llevar esto a un avance de +220.