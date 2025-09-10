Las mayores revelaciones de Charlie Sheen en su documental de Netflix

Mientras reflexiona sobre su vida y su carrera, Charlie Sheen Dice que nada está fuera de los límites, y lo demuestra en su nuevo documental de Netflix «también conocido como Charlie Sheen. » El programa de dos partes, que se estrena el 10 de septiembre en Netflix, sigue al actor si disecciona algunos de sus momentos más oscuros como adicto.

«Lo que planeo compartir, había hecho un voto sagrado hace años para revelar solo a un terapeuta», dice. «Creo que hay tantas historias y tantas imágenes arraigadas en la mente de las personas sobre el concepto de mí. Ni siquiera es como pensar en mí como una persona. Piensan en mí como un concepto o un momento específico en el tiempo».

Algunos de esos puntos bajos que ya conoces: el disparo de Sheen 2011 de «Two and a Half Men» se produjeron como parte de un colapso muy público («Tiger Blood», «ganador») que ahora está cementado como parte de su tradición, por ejemplo.

Pero en los últimos años, Sheen parece haber limpiado su acto. Él le dice a los documentistas «alias Charlie Sheen» que está sobrio siete años, y que tiene mucho que expiar. Algo que el programa de dos partes no menciona es cómo ya ha hecho las paces con el productor ejecutivo de «Two and a Half Men» Chuck Lorre, e incluso apareció el año pasado en la reciente comedia «Bookie» de Lorre. También parece tener una relación cordial con la ex esposa Denise Richards y Brooke Mueller, quienes aparecen en el doctor (dirigida por Andrew Renzi).

También se ven en «AKA Charlie Sheen», el hermano Ramon Estévez, los amigos de la infancia Sean Penn y Tony Todd, el ex traficante de drogas Marco, los coprotagonistas Jon Cryer y Chris Tucker, y la famosa «Madame de Hollywood» Heidi Fleiss.

Sheen también está liberando el Memoria «El libro de Sheen» que golpeó las estantes el martes. Aquí hay algunas cosas que aprendimos de «también conocido como Charlie Sheen»:

Esta es la primera vez Sheen está hablando públicamente sobre tener sexo con hombresque describe como descubrir «el otro lado del menú».

«Es jodidamente liberador», dice. «Un tren no entró en el costado del restaurante, un puto piano no se cayó del cielo. Nadie corrió a la habitación y me disparó. No se ha convertido».

Sheen tampoco se arrepiente de eso. «¿Y qué? Algo de eso fue extraño. Mucho de eso fue jodidamente divertido, y la vida continúa», dice. «Mira el estado del maldito mundo. Mira el inodoro sin ajetcares en el que vivimos hoy y hacia dónde nos dirigimos. Este, el otro lado de ese menú realmente importa? Si alguien no quiere contratarme porque» él hizo todo esa mierda «.

El abuso de drogas de Sheen se puso tan mal que tenía una hemorragia nasal de 18 horas, y una vez necesitaba meter un cubo de hielo en el trasero para disparar una escena.

Sheen recuerda un hemorragia nasal de 18 horas de un doblador de cocaína que causó un problema al disparar una escena. «Hice que el director, Brett Ratner, acepte que ese disparo desaparezca para siempre», dice. «Y lo hizo, porque nunca lo hemos visto bien. Y fue entonces cuando comienza a entender que las prioridades no podrían ser más inestables. Estaba tomando trabajos para solo alimentar los hábitos».

Para la película «Money Free», Sheen dijo que el director notó que parecía que se estaba quedando dormido en la cámara. Entonces Sheen pidió un vaso de hielo.

«Había un pequeño baño, entré allí, y tomé un cubo de hielo, y lo empujé por mi trasero», dice. «Nunca antes había hecho eso y, hombre, estaba muy despierto lo suficiente como para volver a la marca y terminar la escena del cubo con un cubo de hielo en mi trasero».

Sheen niega y explota las acusaciones de Corey Feldman de que Sheen agredió sexualmente a Corey Haim.

«Absolutamente mierda», dice Sheen. «Debería haber tomado acciones legales contra Feldman. Pero no tenía ganas de darle a ese payaso mucho más crédito. Eran amigos en un día más o menos, pensé. Es un pedazo de ficción vil. La madre del tipo salió y dijo que esto es imposible».

Sheen dice que siempre ha sido sincero sobre su estado de VIH con los socios, y que pagó a esos socios para mantener su diagnóstico en secreto.

«Llevaba condones y, para entonces, era completamente indetectable», dice. «Estarían en los cajones, mi baño, fotografiando mis medicamentos. Entonces dejaría de verlos y eso es lo que saldría, la amenaza de ‘vamos a exponer lo suyo. Tenía que pagarles».

Sheen dijo que en el número más bajo, era $ 500,000 para una sola persona. «Pero sabes qué, dentro de toda la locura, solo hay una persona en toda la puta mezcla que todavía tiene esta cosa, que lo tiene, punto, y ese es este tipo», dice. «Nadie me consiguió esto. Período, el final, la parada completa, nadie lo hizo».

Un borracho Charlie Sheen una vez tomó los controles de un jetliner, sin saberlo a los aproximadamente 300 pasajeros.

El doctor «también conocido como Charlie Sheen» abre con una historia desgarradora, ya que Sheen cuenta estar en luna de miel con su primera esposa, Donna Peele. Sheen y Peele estaban en un avión y las tensiones ya estaban altas entre los dos, mientras que Sheen comenzó a beber mucho en su asiento. El avión navegador ve a Sheen y lo invita a la cabina, donde el capitán pide una foto.

Sheen le preguntó al piloto si podía usar su uniforme y sentarse en su asiento. El piloto obliga, y luego el copiloto desglose la función de piloto automático. Sheen, completamente desperdiciado, ahora está volando el avión.

«Estoy allí borracho, cerca de 300 personas dormidas detrás de mí, una novia enojada a 20 pies detrás de mí, y empiezo a guiar este avión», dice. «Y luego vieron que tal vez esto podría alejarse de ellos». El copiloto encendió rápidamente el piloto automático.

A Charlie Sheen se le ofreció el papel principal en «The Karate Kid», pero su padre lo convenció de rechazarlo.

Sheen ya había reservado una película de bajo presupuesto, «Grizzly II», que también protagonizó entonces a George Clooney y Laura Dern. Pero luego se le ofreció a Sheen el papel principal en «The Karate Kid», que le requirió que comenzara inmediatamente el entrenamiento de karate. No pudo gracias a «Grizzly II», y su padre enfatizó que no podía dejar ese papel.

«Se lo llevé a mi papá y le dije: ‘Obtuve esto, y es una oportunidad que cambia la vida. Ellos me quieren en el entrenamiento de karate mañana’. Y él dijo: ‘Bueno, hay un problema aquí. Él dice: «Nada de eso importa. Entonces eso se fue «.

«The Karate Kid» fue a Ralph Macchio y lo convirtió en una estrella. «Estaba enojado», dice Sheen. «Pensé que estaba terriblemente engañado». Pero en retrospectiva, Sheen señala que MacChio puede haber estado limitado en roles porque estaba tan identificado con esa franquicia. «No quiero decir que esquivé una bala», dice. «Tal vez esquivé una patada trasera».

Heidi Fleiss todavía no está contento de que Sheen testifique contra ella en el juicio de «Señora de Hollywood».

El nombre de Sheen estaba a la vanguardia del arresto de Fleiss por ejecutar un anillo de prostitución porque utilizó los cheques de viajero para algunos servicios, en lugar de efectivo. «De lo contrario, nunca habría salido», dice ella. «No habría dicho nada. Nunca he dicho nada sobre nadie».

Pero Sheen dice que el Fiscal de los Estados Unidos lo amenazó con un cargo de «complaciente» por compartir a las mujeres con amigos, lo que habría significado de tres a cinco años en la cárcel. «No quiero ser una rata, pero realmente no había otra salida».

Fleiss no está de acuerdo. «Robert Mitchum, fue arrestado por marihuana. Dijeron: ‘Cuéntanos a tu traficante’. Y él dijo: ‘Corégame el crimen’. Charlie debería haber dicho: ‘Corégame con el crimen’ «, dice ella. «Es un chico rico en grito. Es un niño rico de Malibú. No le harán mierda. Es Charlie Sheen. Estaba en su apogeo, entonces no le harán nada. ¿Me estás engañando?»

Fue el guitarrista de Guns N ‘Roses Slash quien convenció a Sheen de golpear rehabilitación después de una gran benderiza.

En 1998, Sheen tuvo un derrame cerebral después de una sobredosis, pero luego rápidamente dejó rehabilitación. En ese momento, su padre, Martin, le pidió a la policía de California que hiciera un arresto para ayudarlo a superar su adicción. «Tuve un gran resentimiento al respecto, y dije: ‘Solo dame un poco de espacio y cuida tu propio puto negocio. Puedo manejar esto».

Finalmente, Sheen estaba considerando huir del país cuando se detuvo en la casa de Slash. «Él dijo: ‘Amigo, no sé si he visto a nadie antes en este tipo de forma'», recuerda Sheen. «Esto es Slash, ¿verdad? Gnr, dios del rock, la vida que lleva. Y él dijo: ‘No, amigo, no tienes opciones. Tienes que rehabilitar. Tienes que salvarte a ti mismo, hombre’. Y viniendo de él de la forma en que presentó, fue como, whoa.

Traficante de drogas y amiga de Sheen Marco ayudó a dejarlo de crack Al reducir su potencia con el tiempo.

«Me puse muy aficionado a él», dice Marco. «Maldición, ese es mi hermano, justo allí. No puedo dejar que ese tipo muera. Es demasiado genial. Su consejero de drogas en ese momento me dijo: ¿Hay alguna forma de que puedas hacerlo menos potente para él? Y le dije que lo intentaré. Entonces, poco a poco, comencé a reducir la cantidad de cocaína que estaba usando para cocinar. Cansado de fumar sobre Crack, que pensó que era un buen crack.

Sheen dice: «Estaban tratando de sacarme de crack haciendo una grieta más débil. Estaba bastante impresionado cuando me enteré más tarde, no sabía cuándo estaba sucediendo. Hablar de ser obligado a pensar tan lejos que aterrizas en eso».

El padre de Sheen, Martin Sheen, y su hermano Emilio Estévez se negaron a participar en «alias Charlie Sheen».

«Espero que vea algo de esto como la carta de amor que es», dice Sheen al describir algunos de sus momentos de la infancia con Martin Sheen, incluida la forma en que ayudó a cuidar a su padre a regresar a la salud después de que él tuvo un ataque cardíaco en Filipinas mientras filmaba «Apocalipsis ahora».

«Emilio y papá, me apoyan plenamente», dice Sheen. «Me están apoyando de una manera que ni siquiera puedes imaginar. Pero no puedo esperar que la gente revise todo el abuso de drogas y todas las elecciones de mierda que lastiman a las personas que amo … Entiendo completamente por qué deciden no [participate in the doc]. «

Estrella de «Two and a Half Men» Jon Cryer sigue siendo un poco ambivalente sobre ser parte de este documental.

«Trabajé con Charlie Sheen durante ocho años», dice Cryer. «Y si te preguntas cómo es trabajar con Charlie Sheen durante ocho años, cuando comencé, tuve el cabello. Tuve cierta inquietud sobre participar en esto, en parte porque parte del ciclo de Charlie Sheen, la vida de la vida ha sido que él se mete terriblemente, él golpea el fondo de la roca, y luego entra las cosas que él no va de nuevo. Fuego, y no quería ser parte de ese ciclo.