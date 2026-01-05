Las mayores reservas de petróleo, pero un actor pequeño en la cadena de suministro mundial de petróleo, dice un experto







El experto en política energética Narendra Taneja dijo que si bien Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, sigue siendo un proveedor menor en el mercado petrolero mundial. También señaló que los acontecimientos recientes pueden no tener un impacto inmediato en los precios del petróleo y podrían crear oportunidades para las compañías petroleras indias si se levantan las sanciones. Sus comentarios se producen después de que Washington llevara a cabo un «ataque a gran escala contra Venezuela«, y Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y sacados del país en avión.

En declaraciones a ANI, Taneja dijo el domingo: «Nuestras compañías petroleras conocen muy bien a Venezuela. Hemos estado tratando con Venezuela durante mucho tiempo. La mayoría de las refinerías en el mundo no pueden manejar el petróleo venezolano porque es pesado. Realmente no veo ningún impacto inmediato en los precios del petróleo. Venezuela puede tener las mayores reservas de petróleo, pero es un actor muy pequeño en términos de suministro de petróleo al sistema global. Producen apenas 9 lakh de barriles de petróleo por día. La mayor parte se exporta y se destina a Porcelana» Dijo que Venezuela comenzará a producir 3 millones de barriles de petróleo por día durante el próximo año, con la intervención de Estados Unidos.

«Estados Unidos ahora está avanzando; lo más probable es que Venezuela comience a producir 3 millones de barriles de petróleo cada día durante el próximo año, lo que significa que el petróleo comenzará a fluir hacia el sistema de suministro global, lo cual no es una mala noticia. Y al mismo tiempo, creo que las empresas indias deberían estar analizando esto. Como fueron sancionadas, estas sanciones ahora desaparecerán, lo que significa que nuestras empresas pueden comenzar a tratar con Venezuela, pueden comenzar a importar petróleo de Venezuela», agregó Taneja.

Maduro y Flores fueron capturados en Caracas y sacados del país en avión en una operación conjunta en la que participaron agencias de inteligencia y fuerzas del orden estadounidenses. Trump afirmó que Maduro y su esposa han sido acusados ​​de presuntas «conspiraciones de narcotráfico y narcoterrorismo» en el Distrito Sur de Nueva York y enfrentarán un juicio.

