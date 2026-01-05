Las mayores exportaciones de Indonesia son a China, cuyo valor alcanza los 58.240 millones de dólares.

Jacarta – Oficina Central de Estadísticas (BPS) explica la evolución del desempeño del comercio exterior de Indonesia de enero a noviembre de 2025. Los últimos datos muestran que la estructura exportar El mercado nacional sigue dominado por los mercados tradicionales, con Porcelana manteniendo su posición como el principal país de destino de las exportaciones de Indonesia.

Así lo transmitió el diputado de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini. Explicó que la contribución de las exportaciones a China aún supera con creces la de otros países socios comerciales.

«En enero-noviembre de 2025, China seguirá siendo el país de destino de las exportaciones con el mayor papel, a saber, 58.240 millones de dólares (23,80 por ciento), seguido de Estados Unidos con 28.140 millones de dólares (11,50 por ciento) y la India con 16.440 millones de dólares (6,72 por ciento)», dijo Pudji en Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

En términos de productos básicos, las exportaciones de Indonesia a China están impulsadas por una serie de productos superiores basados ​​en recursos naturales e industria básica. Los principales bienes enviados al país en el período enero a noviembre de 2025 incluyen el hierro y el acero, los combustibles minerales, así como el níquel y sus manufacturas.

Estos productos reflejan el papel de Indonesia como proveedor de materias primas y semiacabados para la industria china. Además del mercado chino, las exportaciones de Indonesia a otras regiones también muestran una evolución positiva.

Adjunto de Estadísticas de Distribución y Servicios del BPS, Pudji Ismartini

BPS registró que el valor de las exportaciones a la ASEAN y la Unión Europea alcanzó los 47,21 mil millones de dólares y 17,74 mil millones de dólares respectivamente durante enero-noviembre de 2025. Anualmente, las exportaciones a la ASEAN aumentaron un 13,55 por ciento, mientras que las exportaciones a la Unión Europea crecieron un 11,43 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

A juzgar por los principales productos básicos distintos del petróleo y el gas, la mayoría muestra una tendencia al alza. De los diez productos básicos con mayor valor de exportación no petrolero y de gas entre enero y noviembre de 2025, casi todos registraron un crecimiento positivo.

Sin embargo, el combustible mineral fue el único producto básico que experimentó una caída significativa: 7.260 millones de dólares o un descenso del 20,12 por ciento. Por el contrario, las grasas y aceites animales o vegetales registraron el mayor aumento con un aumento de 6.360 millones de dólares o un 26,24 por ciento.

Según el sector empresarial, las exportaciones indonesias de productos distintos del petróleo y el gas también muestran dinámicas variables. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones no petroleras y de gas del sector de la industria procesadora aumentaron un 14 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.