Las marinas indias e italianas realizan ejercicio de paso en el mar del norte de Arabia







El Marina indiaEl más nuevo destructor de misiles guiados, INS Surat, realizó un ejercicio de pasaje (Passex) con su Caio Duilio, un destructor de la Armada italiana, el 7 de septiembre de 2025, dijo el miércoles un comunicado oficial.

INS Surat es un buque de guerra de construcción indígena actualmente desplegada en el Mar del Norte de Arabia. El barco italiano, Caio Duilio, pertenece a la clase de destructores de Andrea Doria.

La declaración dijo además que el ejercicio conjunto incluía una variedad de actividades navales como maniobras tácticas, seguimiento de aeronaves, ejercicios de marinería, ejercicios de comunicación y operaciones de helicópteros cruzados. Los dos barcos También realizó una camiseta ceremonial al final del ejercicio, intercambiando cortesías navales.

«El compromiso permitió a ambas armadas compartir las mejores prácticas y mejorar su capacidad de trabajar juntos en el mar. Después del ejercicio exitoso, ambos barcos continuaron con sus misiones programadas», dijo el comunicado.

Dijo que la Armada india dijo que el ejercicio destaca la importancia de fortalecer defensa Cooperación con Italia y refleja el compromiso de la India de construir fuertes asociaciones marítimas.





