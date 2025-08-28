Las manifestaciones laborales en el DPR ri se dispersan después de que ninguno de los representantes del pueblo se atreve a surgir

Yakarta, Viva – demostración obrero Eso exige un aumento de salario mínimo a la eliminación outsourcing frente al edificio RPD-MPR RI, Central Yakarta, jueves 28 de agosto se disolvió alrededor de las 12.50 WIB.

La acción que había estado sucediendo desde las 10:00 WIB se detuvo, y se pidió a los trabajadores que regresaran a sus respectivas regiones para volver a mantener la acción frente a la oficina central regional.

«Primero, ninguno de los representantes populares del Parlamento está dispuesto a recibir una delegación del Partido Laborista, una coalición sindical, incluida KSPI», dijo el presidente de KSPI, dijo Iqbal.

Dijo Iqbal también enfatizó que su partido no era un problema con la ausencia de los representantes del pueblo para escuchar las aspiraciones de los trabajadores.

Presidente del Partido Laborista, dijo Iqbal (medio)

«No tenemos ningún problema porque la acción de hoy es un acto de aspiración y simultáneamente en varias provincias, el número es decenas de miles. Sí, toda Indonesia, decenas de miles», dijo.

«Sí, porque esta como una acción de prefijo podemos aceptar. Pero con un mensaje a los líderes del DPR, el Presidente, representantes del Presidente del Parlamento Indonesio y las comisiones de todos los miembros del Parlamento Indonesio, escucha las aspiraciones de la gente, escucha lo que la gente quiere transmitir», continuó.

Hay seis principales afirmaciones que expresan:

1. Elimine el sistema de outsourcing y detenga la práctica de los salarios baratos;

2. Aumente el salario mínimo de 2026 en 8.5 a 10.5 por ciento;

3. Revok PP 35 de 2021 de acuerdo con la decisión del Tribunal Constitucional (MK) que limita la subcontratación;

4. Detenga los despidos de masa formando un grupo de trabajo especial;

5. Reformas fiscales, incluida la recaudación de PTKP de RP. 4.5 millones a RP. 7.5 millones por mes y eliminar el impuesto de indemnización, THR, y JHT;

6. Inmediatamente termine el nuevo proyecto de ley de mano de obra, de acuerdo con el comando del Tribunal Constitucional número 168 de 2024.

