Las manifestaciones estalladas en varias regiones, el Ministro de Comercio asegura que la oferta minorista al mercado sea segura

Yakarta, Viva – Acción demostración Lo que hacen los residentes todavía ocurren hoy en varias regiones. Si la acción continúa, puede estar en riesgo de perturbar la estabilidad suministrar artículos de alimentos en el mercado o minorista.

Respondiendo a esto, el Ministro de Comercio, Budi Santoso, afirmó haber coordinado con varias asociaciones de empresarios minoristas para mantener la confiabilidad de la oferta minorista en áreas que celebraban manifestaciones.

«Hemos seguido coordinando con la asociación para mantener suministros, incluidos los de las regiones», dijo Budi Santoso en el evento del Movimiento de Alimentos Barato (GPM) que se celebró en la Oficina del Ministerio de Agricultura, Yakarta, el sábado 30 de agosto de 2025.



Ministro de Comercio (Mendag), Budi Santoso

Budi dijo que en la coordinación llevada a cabo por los empresarios estaban listos para distribuir bienes y hasta ahora no se recibieron quejas. También se aconseja a la comunidad que no compra de pánico O compra masiva de todo tipo de productos y necesidades debido a demostraciones, porque las acciones disponibles aún son seguras.

«Todos los productos, todas las necesidades, tanto en el comercio minorista como en el mercado de las personas son seguros, sí. Todas las acciones seguras», dijo Budi.

Por separado, la Asociación de Retem e inquilinos del Centro Comercial Indonesio (Hippindo) Apoye los esfuerzos del gobierno para garantizar la seguridad de la comunidad en un centro comercial en medio de una manifestación últimamente.

El presidente de Hippindo Budihardjo Iduansjah en Yakarta dijo el sábado que esperaban que todas las partes pudieran contener, priorizar la seguridad y mantener el orden juntos.

Hippindo le pidió al gobierno que proporcionara guardia en el centro de la actividad pública, así como escuchar la voz de la gente a través de un diálogo constructivo.

Para tener en cuenta, la manifestación tuvo lugar desde el comienzo de la cuarta semana de agosto con una variedad de demandas, que van desde acciones que exigieron la cancelación del salario y la asignación del DPR el lunes (25/8), luego las demandas relacionadas con los derechos laborales y la eliminación de la subcontratación por los sindicatos el jueves (8/28).

Además, el viernes (29/8) hasta el sábado, tuvo lugar una manifestación que fue las secuelas de la muerte de un taxista de motocicleta en línea (OJOL) llamado Affan Kurniawan porque fue golpeado por un vehículo táctico (Rantis) propiedad de Brimob el jueves (8/28). (Hormiga)