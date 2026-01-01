Las luchas de los Lakers pueden continuar por un tiempo, advierte JJ Redick

El Lakers de Los Ángeles están atravesando una racha difícil, resaltada por la derrota del martes por la noche por 128-106 ante el Pistones de Detroitmarcando otra pérdida de dos dígitos.

La serie de duras derrotas esta temporada ha intensificado las críticas externas, con los Lakers ahora con marca de 20-11. Si bien las lesiones y la inestabilidad de la alineación han contribuido a actuaciones inconsistentes, muchas de las dificultades del equipo han sido autoinfligidas, con pérdidas de balón y fallos defensivos recurrentes como problemas clave.

La responsabilidad y la adaptación siguen siendo temas centrales para el entrenador en jefe J.J. Redick y sus jugadores, pero la forma de los Lakers continúa flaqueando, habiendo perdido cuatro de sus últimos cinco juegos. Redick ha advertido que estas luchas pueden persistir durante algún tiempo.

Los Lakers siguen buscando su identidad

Redick advirtió que es posible que los desafíos no disminuyan pronto, especialmente a medida que aumentan las preguntas sobre la identidad y el estilo de juego del equipo.

Después de la derrota de los Pistons, Redick reconoció que los Lakers todavía están trabajando para establecer una identidad de equipo clara, con persistentes problemas defensivos y físicos resaltados al ser superados 74-44 en la pintura contra Detroit.

«Todavía estoy tratando de resolver eso», dijo Redick en el conferencia de prensa posterior al juego. «El flujo de alineaciones y rotaciones y todo eso ha sido un desafío para todos, no solo para los entrenadores. Es simplemente un desafío para los jugadores, y construir una identidad es difícil. Si piensas en nuestro equipo el año pasado, este equipo es diferente, y nuestra identidad eventualmente será diferente, pero no obtuvimos esa identidad hasta finales de enero, así lo sentí. Y luego tuvimos que cambiar nuevamente. Así que no creo que sea antinatural».

“Recuerdo una reunión que tuve con Phil [Jackson] el año pasado, bastante temprano en la temporada, y dijo: «Siempre sentí que sabía quién era mi equipo para el Día de Acción de Gracias». Creo que eso es difícil de entender con este equipo en este momento”.

Esta temporada, Redick ha enfatizado repetidamente que muchas de las luchas de los Lakers son autoinfligidas, un punto que continúa enfatizando. A pesar de las buenas actuaciones de estrellas como Luka DoncicLeBron James y Austin Reaves, el equipo ha luchado por mantener la coherencia.

Las lesiones y la inestabilidad de la alineación complican las cosas

Un obstáculo importante para los Lakers han sido las lesiones de los contribuyentes clave, que han interrumpido las rotaciones e impidieron que el equipo encontrara el ritmo. Austin Reaves, Rui Hachimura, Gabe Vicentey novato Adou Thiero Todos han perdido tiempo, lo que ha obligado a realizar ajustes constantes en las alineaciones y los minutos.

Estas ausencias han agravado los problemas de pérdidas de balón y coordinación defensiva, dificultando el establecimiento de la cohesión.

Los problemas defensivos de los Lakers son particularmente pronunciados estadísticamente. Actualmente ocupan el puesto 25 en calificación defensiva con 117,8, un marcado contraste con su ranking ofensivo entre los 10 primeros.

En los últimos 15 juegos, el declive defensivo ha sido aún más marcado, con Los Ángeles registrando el segundo peor rating defensivo de la liga con 122,6, sólo por delante de los jazz de utah.

Redick ha sido sincero sobre estas deficiencias, enfatizando la necesidad de responsabilidad y al mismo tiempo reconociendo los desafíos más amplios de las fluctuaciones en la alineación.

Con destellos positivos limitados y lesiones que siguen desempeñando un papel importante, Redick afirma que los Lakers pueden necesitar tiempo para establecer una identidad estable. Su mensaje a los jugadores, aficionados y analistas es que este es un equipo en transición y que los resultados a corto plazo pueden no reflejar su potencial a largo plazo.