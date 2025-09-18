Las luchas de «conducción autónoma» de Tesla en los cruces de ferrocarril, los conductores advierten







Alguno Propietarios de Tesla Digamos que el software de «autónomo completo» (FSD) de la compañía puede luchar con un escenario básico pero peligroso: los cruces ferroviarios. Múltiples conductores, incluido Italo Frigoli en Texas, informan que sus Teslas no reconocieron los brazos de cruce bajos o las luces intermitentes.

En el caso de Frigoli, tuvo que golpear los frenos para evitar una colisión, y el video revisado por NBC News respalda su cuenta. Cuando NBC acompañó a Frigoli para una prueba de seguimiento, el software nuevamente no pudo detectar un tren que se aproximaba. NBC habló con seis conductores de Tesla que describieron problemas con FSD en los cruces ferroviarios; Cuatro de ellos tenían videos, y la red encontró al menos otros siete videos en línea que muestran percances de Tesla similares en Rail Crossings desde mediados de 2013.

Las quejas no videos también están muy extendidas en los foros de Tesla. El Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras dice que es consciente del problema y está en contacto con Tesla, pero la compañía no ha comentado. Tesla comercializa FSD como una característica de asistencia para conductores que aún requiere supervisión humana. Los expertos dicen que el software es un sistema de inteligencia artificial de «caja negra», lo que significa que incluso sus desarrolladores pueden no saber por qué falla en ciertos escenarios.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente