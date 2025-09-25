Las lluvias no estacionales destruyeron 519 lakh ha de tierras de cultivo en Maharashtra en 9 años







El cambio climático parece estar llegando a lakhs de familias agrícolas. Según los registros del gobierno, en los últimos nueve años, 519 lakh hectáreas de tierras de cultivo en todo Maharashtra han sido dañados debido a las lluvias no estacionales entre 2015 y 2024.

El primer ministro Devendra Fadnavis también admitió que el cambio climático era una razón importante de las pérdidas repetidas, señalando cómo incluso la región de Marathwada deficiente en la lluvia ahora se estaba tambaleando bajo el exceso de lluvia.

Durante su visita a las áreas afectadas en Solapur y Latur el miércoles, en su interacción con los medios de comunicación, Fadnavis dijo: «Vatavaran Badal [climate change] ha marcado mucha diferencia «.

Según una estimación aproximada, se han perdido alrededor de 30 lakh de hectáreas de tierras agrícolas.

Los principales cultivos afectados incluyen cúrcuma, urad, jowar, soja, algodón, tur y plátanos. Otra preocupación para muchos agricultores es la erosión del suelo y una disminución de la fertilidad del suelo, lo que puede afectar negativamente los rendimientos de los cultivos.

Según la encuesta económica de Maharashtra, la tenencia promedio de tierras agrícolas de un agricultor es de aproximadamente 1.34 hectáreas (3.33 acres de tierra). Mientras que en regiones como Vidarbha, la tenencia de tierras promedio es más alta, cerca de cinco acres.

Los funcionarios de Mantralaya creen que la cantidad de daño sufrido por los agricultores podría ser mucho mayor de lo estimado, y solo después de que se complete el proceso Panchanama y los detalles se presenten al gobierno, la imagen real saldrá a la luz.

Consciente de que en los próximos años, el cambio climático será un problema de gran preocupación, especialmente cuando se trata de la vida de los agricultores, el Gobierno indio ha comenzado a estudiar patrones y métodos que uno necesita para adaptarse para enfrentar los cambios.

Incluso ha lanzado esquemas como la Misión Nacional para la Agricultura Sostenible y la Innovación Nacional en la Agricultura Climática Resiliente, que se centran en nuevas tecnologías y prácticas agrícolas para ayudar a los agricultores a hacer frente a las ondas térmicas, sequías, inundaciones y otros desafíos.

Según un documento de 2023 del Ministerio de Agricultura de la Unión compartido por la Oficina de Información de Prensa (PIB), los rendimientos de los cultivos mostrarán una fuerte disminución en los próximos años.

El comunicado, citando informes, mencionó que para 2050, el arroz alimentado con lluvia puede caer en un 20 por ciento y trigo en casi un 19 por ciento. Para 2080, el arroz podría caer en casi la mitad y el trigo en un 40 por ciento. El maíz y otros cultivos también verán grandes pérdidas. Además de las cosechas más bajas, el cambio climático reducirá la calidad de los alimentos y afectará a los agricultores con sequías, inundaciones y otro clima extremo.

Tierra agrícola en el estado afectado por lluvia no estacional

Año Cantidad de área en hectáreas lakh 2015-16 56.50 2016-17 6.85 2017-18 46.12 2018-19 91.35 2019-2020 96.57 2020-2021 45.64 2021-2022 57.56 2022-2023 67.12 2023-2024 51.53

Shiv Sena (UBT) advierte sobre la protesta

El jefe de Shiv Sena (UBT), Uddhav Thackeray, instó a que, en las líneas de Punjab, el gobierno de Maharashtra debería declarar asistencia financiera de Rs 50,000 por hectárea para agricultores afectados por inundaciones. Thackeray visitó las áreas de Latur y Dharashiv de la región de Marathwada, que se ven más afectadas por las fuertes lluvias. Después de la visita, Thackeray afirmó que Sena (UBT) saldría a las calles si el gobierno no proporcionó la ayuda exigida por los agricultores y él.

«Nos aseguraremos de que la voz de los agricultores llegue a los oídos del gobierno», mencionó Thackeray, advirtiendo sobre una protesta si el gobierno de Maharashtra no proporcionó asistencia amplia y aceleró el proceso.





