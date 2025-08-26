Las lluvias causan estragos en Jammu, 3 muertos; El deslizamiento de tierra golpea la ruta Mata Vaishno Devi







Torrencial lluvias En Jammu se ha vuelto mortal, alegando la vida de tres personas e infligiendo daños generalizados en toda la región, informó el PTI.

El diluvio ha empujado a casi todos los cuerpos de agua más allá de la marca de peligro, inundando áreas y carreteras bajas, según las autoridades.

Tres personas, dos en Gandoh y una en Thathri, fueron asesinadas en incidentes separados relacionados con la lluvia, mientras que 15 casas y cuatro puentes fueron dañados, dijeron los funcionarios.

El primer ministro Omar Abdullah describió la situación en muchos distritos como «bastante serios» y anunció que tomaría el próximo vuelo disponible desde Srinagar a Jammu para supervisar personalmente las operaciones de rescate.

Abdullah también ha dirigido la liberación de fondos de emergencia a los administradores del distrito para ayudar a los trabajos de restauración y otras necesidades urgentes.

Mientras tanto, un deslizamiento de tierra dio la ruta a Mata Vaishno Devi Santuario En la cima de Trikuta Hills, en el distrito de Reasi de Jammu y Cachemira, lo que provocó algunas lesiones, dijeron las autoridades, según el PTI.

Las operaciones de rescate están en marcha cerca del Inderprastha Bhojnalaya en Adhkwari, donde golpeó el deslizamiento de tierra, dijeron.

El deslizamiento de tierra fue provocado por fuertes lluvias en varias partes de Jammu y Cachemira para el tercer día del martes.

Además, también se recibieron informes de daños a la infraestructura pública y privada de las áreas de gran altitud de los distritos de Kishtwar, Reasi, Rajouri, Ramban y Poonch, dijeron los funcionarios, y agregó que la imagen real surgirá solo después de una evaluación de la situación del terreno.

«La situación es que muchas partes de la provincia de Jammu son bastante graves. Tomaré el próximo vuelo disponible desde Srinagar a Jammu para monitorear personalmente la situación en desarrollo. Mientras tanto, se han emitido instrucciones de tiempo para colocar fondos adicionales a disposición de los DC (comisionados adjuntos) para cubrir el trabajo de restauración de emergencia y otras exigencias», CM Abdullah Escribió en una publicación en X.

Los funcionarios dijeron que el bombardeo de Modhopur desbordante ha cruzado una marca de lakh Cusec y está aumentando continuamente, provocando fuertes inundaciones en varias áreas bajas a lo largo del río Ravi en el distrito de Kathua.

Dijeron que los niveles de agua en el río Taranah, el río Ujh, Maggar Khad, Sahar Khad y sus afluentes en Kathua, Basenter en Samba, Tawi y Chenab en Jammu están subiendo simultáneamente y ya han cruzado la marca de peligro.

Policía Y se vieron a los funcionarios civiles haciendo repetidamente anuncios a las personas para mantenerse alejados de los ríos inundados y cambiar a lugares más seguros.

Las autoridades también han emitido números de línea de línea de distrito y les pidieron a las personas que contactaran a los números en caso de cualquier emergencia para una acción rápida.

Números de línea de ayuda de distrito Para emergencia, comuníquese con los siguientes números: https://t.co/an6qefezue pic.twitter.com/svliiq8cib – Comisionado de División Jammu (@DivComjammu) 26 de agosto de 2025

Según el Departamento de Meteorología, el distrito de Kathua registró los 155.6 mm más altos de lluvia durante las últimas 24 horas que terminan las 8.30 a.m., seguido de Bhaderwah en Doda a 99.8 mm, Jammu (81.5 mm) y Katra (68.8 mm).

Las autoridades ya han emitido avisos, pidiendo a las personas que se mantengan alejadas de los cuerpos de agua y las áreas propensas a los deslizamientos en medio del pronóstico del tiempo que predice una lluvia moderada a fuerte en muchos lugares de los distritos de Jammu, Samba, Kathua, Revei, Udhampur, Rajouri, Ramban, Doda y Kishtwar con la posibilidad de la nubes, flash Flashs, Flash Flash, flash Flash inundaciones y deslizamientos de tierra en áreas de gran altitud hasta el 27 de agosto, informó la agencia de noticias.

(con entradas PTI)









