Las llamas del incendio de la policía en el sur de Tangerang en el Siang Bolong, los residentes se dispersaron


Miércoles 3 de septiembre de 2025 – 16:02 Wib

South TangerangVIVADormitorio La Policía Nacional en Cilenggang, Serpong, South Tangerang, se incendió el miércoles por la tarde, 3 de septiembre de 2025. API Levantando alto para hacer que los residentes alrededor del pánico y la dispersión para ahorrar objetos de valor.

Leer también:

¡Pilu! El último mensaje de Abay, personal de relaciones públicas de Makassar DPRD que murió en llamas

En las imágenes de video amateur que circulan en las redes sociales, se vio el incendio lamiendo el edificio de dormitorios. El humo negro se elevó alto, mientras que varias personas parecían ocupadas evacuando motos estacionadas alrededor de la ubicación.

«Todavía (el proceso de apagón)», dijo Danton Damkar Tangsel, Imam, cuando los reporteros lo confirman.

Leer también:

El edificio DPRD de NTB fue quemado y saqueado

Leer también:

Área de fábrica Pim Factory Building Tower Building de Fire Landa

Bomberos fuego Incluso todavía luchando en el campo. Sin embargo, la causa del fuego hasta ahora no se ha determinado. La carga de la cuenta de Instagram @BSDupdate también muestra los segundos del incendio que hicieron que los ciudadanos conmocionen.

Hasta ahora, no ha habido un informe oficial relacionado con muertes o pérdidas estimadas.

«Esta tarde, miércoles 3 de septiembre de 2025, hubo un incendio en el dormitorio de la policía del sector de Serpong, junto a SDN Cilenggang 2», escribió la información de carga.

Las masas quemaron dos autobuses policiales en la sede de Gegana

5 personas fueron arrestadas, el autor intelectual se reveló la quema del edificio Gegana

Los perpetradores de la quema del edificio Gegana en Jalan Kramat Raya, Senen, Central Yakarta, han sido arrestados.

img_title

Viva.co.id

31 de agosto de 2025





Fuente

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí