Las leyes mundiales son un poco raras, la ONU es débil

Jacarta – Ministro de Finanzas (Ministro de Finanzas), Purbaya Yudhi Sadewa admitió estar sorprendido por Estados Unidos de América (Estados Unidos) que llevó a cabo un operativo de arresto contra el presidente Venezuela, Nicolás Maduro.

Según Purbaya, esta condición refleja las leyes de un mundo cada vez más extraño. También destacó roles y supervisión. PBB los débiles

«La ley mundial es un poco extraña ahora. Así que si miramos a los países, pueden atacar a otros países soberanos, y parece que pueden escapar de la supervisión de la ONU. La ONU es débil ahora», dijo Purbaya a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta, el lunes 5 de enero de 2026.

Aun así, Purbaya considera que las condiciones de Estados Unidos y Venezuela no tendrán un impacto significativo en la economía indonesia. Incluyendo el mercado de valores y el tipo de cambio de la rupia.

Hasta el momento, el movimiento del Índice Compuesto de Precios de Acciones (IHSG) también ha sido muy positivo en medio del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela.

«Si lo miro, está un poco lejos. Si miras el mercado de valores, en realidad está subiendo, entonces ven que en realidad es un poco positivo, ¿verdad? Es un poco extraño en realidad. Pero eso es lo que ve el mercado», dijo.

Como se informó anteriormente, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus tropas habían lanzado un ataque a gran escala contra Venezuela.

Trump también anunció que Maduro y su esposa habían sido arrestados y sacados de Venezuela.

La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo que Maduro y su esposa, Cilia Flores, pronto serían juzgados en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, pronunció un discurso el miércoles por la noche.

Trump también dijo que su partido administraría las refinerías de petróleo de Venezuela después del arresto de Nicolás Maduro en Caracas el sábado 3 de enero de 2026.

Afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela por el momento después de que un ataque militar estadounidense llevara al arresto del presidente Nicolás Maduro. Trump hizo esta declaración en una conferencia de prensa, luego de una importante operación militar llevada a cabo por Estados Unidos en Venezuela el domingo 4 de enero de 2026.

Trump dijo que Estados Unidos gestionaría Venezuela hasta que se lograra una transición de poder segura, ordenada y legítima. También enfatizó que grandes petroleras de Estados Unidos ingresarían a Venezuela para reparar la infraestructura petrolera que, según dijo, estaba dañada e improductiva.