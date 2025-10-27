Las leyes en este país están infringidas

Jacarta – Profunda decepción expresada por Rizky Agam, hijo del difunto Ilyas Abdurrahman, alquiler de jefes El coche que murió fue baleado por soldados de la Armada de Indonesia (AL). Evaluó el veredicto Corte Suprema (MA) que redujo las penas de los perpetradores de cadena perpetua a 15 años de prisión como una forma de injusticia.

«Quiero responder a la decisión del Tribunal Supremo sobre la falta de justicia para nosotros. Primero, al principio del caso, la sentencia por asesinato de mi padre se abrió de forma transparente, y finalmente los acusados ​​1 y 2 fueron condenados a cadena perpetua, pero cuando estos acusados ​​apelaron, no obtuvimos ninguna información y hasta ahora no nos han dado una copia de la decisión del Tribunal Supremo», dijo Agam a través de Instagram. @alquilermobil.tangerangcitado el lunes 27 de octubre de 2025.

Agam admitió que estaba muy decepcionado con el cambio de veredicto. Sintió que la lucha de su familia por exigir justicia para su padre parecía sin sentido.

«Estamos muy decepcionados con el veredicto porque la sentencia que originalmente era de por vida fue cambiada a sólo 15 años, esto es muy desgarrador para nosotros como hijos de las víctimas, nuestra lucha se siente en vano», dijo.

Juicio para leer el veredicto del acusado en el caso del tiroteo del jefe de alquiler de coches.

También cuestionó las razones detrás de la decisión de la Corte Suprema de rechazar la casación con mejoras penales y pago de restitución.

«Aunque la apelación fue inicialmente rechazada, la sentencia fue conmutada. En la decisión hay palabras ‘mejorar las sentencias de los acusados’. Estoy confundido, este es el contexto de mejorarla, ¿para quién? Para nosotros como hijos de las víctimas o de los acusados, porque para nosotros esto es muy, muy perjudicial», dijo.

«En el veredicto los acusados ​​están obligados a pagar una restitución, si el acusado no paga la restitución habrá una sentencia adicional de 3 meses de prisión. Esto es muy irrazonable, estoy muy decepcionado», continuó.

Para información, dos ex soldados TNI-AL concretamente, Bambang Apri Atmojo y Akbar Adli han cancelado sus condenas a cadena perpetua. Con base en la sentencia de casación número 213 K/MIL/2025, ambos fueron condenados a 15 años de prisión y apartados del servicio militar.

Aparte de eso, el Tribunal Supremo también ordenó a ambos pagar restitución a la familia de la víctima. Akbar se vio obligado a pagar 209 millones de IDR a la familia del fallecido Ilyas y 146 millones de IDR a la víctima herida llamada Ramli.