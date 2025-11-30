Las leyendas del fútbol indonesio animan el torneo de fútbol Old Stars 2025

VIVA – Un total de 17 equipos Sub-50 + 1978 participaron en el Torneo de fútbol Senayan Old Stars (SOS) 2025 que se celebró en el estadio Gala Puri, Ciledug, South Tangerang, del 29 al 30 de noviembre de 2025.

Lea también: Resulta que no es la técnica del jugador, Alex Pastoor revela las deficiencias del fútbol indonesio



Este evento, que reunió a ex estrellas de la Liga Indonesia y leyendas de la selección nacional, estuvo lleno de nostalgia.

Grandes nombres como Rahmad Darmawan, Peri SandriaKhairi Rivo, Alesandro Tobar, Joko Puspito, Imam Riyadi, Aris Indartohasta que Rolando Koibur se convirtió en el principal imán.

Lea también: KIE en Malang, Ministerio de Juventud y Deportes alienta a sus seguidores a convertirse en motores de la industria deportiva nacional



Regresaron al campo demostrando que su toque, control del balón y visión de juego no han desaparecido a pesar de ser mayores.

La lista de equipos participantes incluye a Dishub, Tunas Muda, Mix, CAS, Tonaas, Tunas Betawi, Setia Kawan, Porsekem, Barno Wong Kudus Indonesia, MBFA, PDAS, KJS, Senayan Old Stars, Jakarta 45, DC 73, Gunung Kidul y Pondok Pinang.

Lea también: El Ministerio de Juventud y Deportes apoya plenamente a IFC Bali, un evento internacional de fútbol juvenil



El presidente del Comité Organizador, Juninho Widjaja, explicó que este año se celebra la segunda edición del Torneo SOS, después de que el año pasado sólo participaron 10 equipos cuando tuvo lugar en Menteng, en el centro de Yakarta.

«Este año es diferente. Presentamos 16 equipos sub-50 y elegimos el estadio Gala Puri como sede para que el evento se desarrolle de manera más óptima», dijo Juninho Widjaja, acompañado por el presidente de SOS, Yusuf Mahmud Aziz, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Enfatizó que este torneo no es sólo una competencia, sino un lugar de encuentro de leyendas, así como un espacio para que los ex deportistas sigan trabajando y manteniendo el espíritu competitivo.

Yusuf Aziz añadió que el apoyo de la comunidad de aficionados al deporte y la red Tumaman Indonesia ayudó a fortalecer la implementación de este año. El entusiasmo de los participantes incluso aumentó en comparación con la edición anterior.

«Cada equipo jugó con calidad de juego competitivo y gran entusiasmo. Esto es lo que hace que el torneo siempre sea esperado con ansias y digno de ser una agenda anual», dijo.

El comité también mejoró la calidad de la implementación para hacerla más ordenada y exclusiva. El apoyo de la All-Star Empowered Community también fortalece el éxito del evento.

Para aumentar la competitividad, el comité preparó un premio total de 20 millones de IDR. Sin embargo, para las leyendas, la atmósfera de nostalgia y amistad es el valor principal.

Peri Sandria, Alesandro Tobar, Aris Indarto y Khairi Rivo expresaron su agradecimiento al comité por mantener consistentemente esta tradición.